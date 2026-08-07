30歲男反覆感染每3周須換尿管 北港附醫雙向內視鏡揪病灶

長期留置尿管不一定是唯一選擇！中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）泌尿科醫師曾浩翔，近日成功為一名30歲、長期依賴恥骨上膀胱造廔管（俗稱肚子上的尿管）的男性治療尿道狹窄，透過順行、逆行雙向內視鏡精準定位病灶，再施以尿道氣球擴張術，患者術後順利拔除留置14個月的尿管，恢復自然排尿，追蹤兩個月狀況良好。

院方表示，患者14個月前因不明原因尿道狹窄導致排尿困難及尿滯留，甚至出現雙側腎水腫，在外院就醫，經評估因尿道狹窄過於嚴重，難以手術，即予放置恥骨上膀胱造廔管引流。近半年因反覆泌尿道感染，從每月更換一次尿管縮短為每3周就得回診更換，不僅飽受感染及疼痛之苦，更嚴重影響日常生活。

患者轉至北港附醫就診後，曾浩翔利用順行及逆行雙向內視鏡同步檢查，確認狹窄約1公分，且未侵犯控制排尿的尿道括約肌，符合氣球擴張術適應症。手術後患者順利拔除尿管，尿流速恢復正常，最大尿流速達每秒25毫升，不再需要依賴任何引流管。

曾浩翔表示，尿道狹窄多因外傷、導尿、內視鏡手術或感染造成，也有部分患者找不到明確原因。若屬初次發生、狹窄長度2公分以下且未接受放射線治療者，可考慮氣球擴張術，成功率約35%至75%；若屬較長、反覆復發或放療後造成的狹窄，則以重建手術效果較佳。

他提醒，長期留置導尿管或膀胱造廔管容易增加泌尿道感染、結石及膀胱功能退化風險，若出現尿流變細、排尿困難，或已長期依賴尿管，不妨接受完整評估，必要時尋求重建泌尿專科第二意見，並非所有患者都只能終身依賴引流管。

泌尿科醫師曾浩翔向患者說明病情。圖／媽祖醫院提供