影／保健食品無助降低「血油高」 上班族求助中醫改吃醫療級膠囊

彰化縣1名30多歲上班族身材標準，公司健檢驗出三酸甘油脂超標一倍，總膽固醇超過兩倍，服用降血脂藥卻全身痠痛，轉向中醫求助，經檢查符合健保給付規定，服用中藥3個多月血脂肪才回歸正常。

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師黃鋒榮今表示，這名男性患者的公司健檢報告顯示三酸甘油脂400多mg/dL（成人標準150mg/dL以下），總膽固醇300mg/dL（成人標準200mg/dL以下），他購買市售納豆、紅麴等健康食品但效果有限，又求醫服用降血脂藥卻全身痠痛，轉向中醫求治。

黃鋒榮先安排患者抽血檢查胰臟相關指數和腹部超音波，檢查結果正常，排除急性胰臟炎等可能危及生命的疾病，且三酸甘油脂等指數符合健保給付標準，即開始紅麴膠囊治療，並搭配飲食控制、調整生活習慣，約兩個多月後回診抽血，第三個月檢驗結果顯示總膽固醇降至200mg/dL以下，三酸甘油脂降至約220至230mg/dL，已接近正常範圍。

黃鋒榮說，高血脂俗稱「血油」，可分為高膽固醇與高三酸甘油脂兩種類型，形成原因雖不同，但都可能造成血管粥狀硬化，進一步提高腦中風、心肌梗塞及其它心血管疾病風險，很多人以為身材標準、沒肥胖就不會高血脂，其實這是錯誤觀念，高血脂往往沒症狀，臨床上不少患者中風、心肌梗塞或血管阻塞才發現膽固醇早已超標。

此外，黃鋒榮提醒民眾，市售健康食品紅麴與藥品級紅麴的最大差異在於製造規格、原料來源及品質管理，藥品須符合更嚴格的製程與檢驗標準，民眾應由醫師診斷後選擇適合的治療方式。