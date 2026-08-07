白海豚颱風「先蛻殼5次、再長途跋涉靠近大陸」 陸專家稱罕見

白海豚持續逼近，大陸中央氣象台預估白海豚9至10日將以颱風級或強颱風級等級登陸浙江至福建北部沿海。氣象專家指出，白海豚屬遠洋颱風，自國際換日線西側生成後長途西行，最終仍以強颱強度登陸，情況相當罕見。白海豚登陸後可能在中國大陸南方徘徊數日，為華東、華北等地帶來大範圍風雨。

據大陸中央氣象台預測，白海豚可能於9日下午至10日早晨在浙江至福建北部沿海地區登陸，登陸時最大風速每秒35-42公尺，相當於12-14級、登陸強度為「颱風級」或「強颱風級」，登陸後向朝西北西方向移動，強度逐漸減弱。大陸中央氣象台也持續發布「颱風黃色預警」。

大陸中央氣象台首席預報員董林稱，白海豚屬於遠洋颱風，在日界線西側生成，隨後「長途跋涉」朝大陸沿海靠近，並將以強颱風級或颱風級的強度登陸，實屬罕見。其生命周期長、移動路徑遠，在西行途中接連受到多個天氣系統影響。

他描述，白海豚自7月27日生成以來，共經歷5次眼牆置換，伴隨著颱風強度多次變化，有如「螃蟹蛻殼」。當外眼牆建立、內眼牆逐漸消失時，颱風強度持平或減弱，隨著眼牆置換完成，颱風強度再度增強。

至於對中國大陸的影響，大陸中央氣象台首席預報員周冠博判斷，登陸後的白海豚可能在中國南方徘徊2至3天，也有可能北上與西風帶系統進行結合，進而可能給北方帶來持續時間較長、影響範圍較廣的風雨。

據中央氣象台預計，9日前後白海豚將給華東等地帶來明顯風雨。江南、江漢、江淮、黃淮等地將先後有大雨至豪雨，部分地區有大暴雨，局地有特大豪雨。12日至14日，受颱風減弱後殘餘環流和冷空氣的共同影響，華北、內蒙古中東部、東北地區南部的部分地區也將有大雨至豪雨，局地大暴雨。