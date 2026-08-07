白海豚險擱淺 颱風論壇：目前短暫回血、型態變得不錯

白海豚颱風目前仍是中度颱風，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，原本積弱不振快擱淺的白海豚，目前正在通過高海水熱焓量的區域，短暫回血，型態變得不錯。但只要再更往西走一點，環境又要變差了。

根據中央氣象署颱風消息，中颱白海豚今天凌晨2時的中心位置在那霸東北東方280公里之處（台北東北東方910公里之處），以每小時18轉12公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒38公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。提醒在琉球附近海面、台灣附近各海面及東海航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。