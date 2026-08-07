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南部防空演習今登場 台鐵、高鐵：正常行駛、配合疏散
城鎮韌性防空演習今天上午10時先在南部登場，為期半小時，這段期間內要搭乘雙鐵的旅客需要特別留意，南部地區車站可能進行相關管制，雖然列車不停駛，但後續轉乘、接駁則可能因此停開。
台鐵表示，今天上午10時至10時30分演習期間，列車將正常行駛，車站售票及閘門維持正常運作，但旅客須配合憲、警與民防人員引導進行避難。
台鐵提醒旅客，上午出門必須預留充裕時間，且可預先取票或下載電子票證，若因演習管制導致行程延誤，能到窗口辦理改簽或退票，全面免除手續費。
台灣高鐵說，演習期間各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也都正常作業。不過車站之聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等服務，將配合演習期間交通管制措施，同步暫停行駛。
高鐵公司表示，請旅客提前規畫行程，演習期間如需進站，請於演習開始前提早到站，離站旅客則需配合憲、警及站務人員引導，於車站內稍候。
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