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中颱白海豚進逼 賈新興：今晚7時發布海警機率高 周末台中以北防大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率。明天，彰化及南投以北、台南以南及宜蘭有局部雨短暫雨。周日中午前，除花東有零星短暫雨之外，其他地區有局部陣雨。聯合報系資料照
明天至周日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率。明天，彰化及南投以北、台南以南及宜蘭有局部雨短暫雨。周日中午前，除花東有零星短暫雨之外，其他地區有局部陣雨。聯合報系資料照

明天父親節，周末兩天受白海豚颱風環流影響，台中以北防大雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今晚7時發布海上颱風警報的機率高，下周一起西南風接管，嘉義以南降雨時間長。今起至下周五花東留意有焚風發生的機率。

賈新興說，今天晚上7時有發布白海豚颱風北部海域的海上颱風警報的機率，明天至周日受白海豚颱風外圍環流影響，台中以北及北海岸至東北角一帶有較大雨勢發生的機率，北部沿海及恆春半島留意5至6級平均風、8至9級強陣風。除AIFS預報白海豚颱風下周一登陸溫州以北附近，其它模式預報以登陸溫州至寧德附近的機率最高。

逐日天氣方面，他說，明天至周日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率。明天，彰化及南投以北、台南以南及宜蘭有局部雨短暫雨。周日中午前，除花東有零星短暫雨之外，其他地區有局部陣雨。下周一，台中、南投、嘉義以南及台東有局部短暫雨，午後各地山區、高屏及宜花東有局部短暫陣雨。下周二至下周五，受偏強西南季風影響，嘉義以南降雨時間長有陣雨，其中下周二午後，其它地區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，午後各地山區及北北基宜有局部短暫雨。下周四，新竹以北有局部雨，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周五，台中以南有局部短暫雨，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。下周六，午後苗栗以南及花東有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周一起至8月31日，台灣降雨轉以偏多的機率較高，尤其是台南以南。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書

賈新興 白海豚颱風

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