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白海豚亂父親節！暴風圈恐擦邊2縣市 直接籠罩北北基桃機率曝
中颱白海豚目前距離台灣約910公里，過去強度略為減弱，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍維持環流龐大、強風範圍廣泛的特性。白海豚颱風預計今天穿越日本沖繩，繼續西行，明天至周日緩慢通過台灣北方約250至280公里處。因為颱風環流結構將有所變化，在通過期間路徑會比較搖擺，期間強度也會逐步減弱、暴風圈逐漸縮小。
依照目前預測，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈可能擦過基隆北海岸及新北沿岸，直接籠罩雙北、基隆及桃園的機率稍低，但仍無法完全排除。
明天就是父親節，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚通過北方期間，北台灣天氣將明顯轉差，並有強風及大雨，即使暴風圈僅擦邊通過，仍會有明顯的颱風天感受。西部其他地區也須留意強陣風及間歇性雨勢，期間若有任何山區、海邊或戶外活動，建議暫停或延期。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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