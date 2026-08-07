白海豚颱風「南弱北強」不對稱結構 暴風圈周末將掠過北部近海

白海豚颱風目前距離台灣約910公里、距離沖繩那霸約280公里，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，由於颱風仍持續受到乾空氣、較低的OHC及ERC（眼牆置換循環）影響，整體呈現「南弱北強」的不對稱結構。

白海豚颱風目前仍是中度颱風，「觀氣象看天氣」表示，從沖繩群島的實測可以看到，距離颱風中心仍有260至360公里的奄美群島及那霸本島測站，多測得7至9級平均風速。而離颱風較近的南、北大東島，卻只測得6至7級平均風速。也因颱風實測因素及整體對流較弱（較乾）的型態出現，近中心風速降到每秒38公尺，暴風圈縮小到280公里，甚至強度還有再下調空間。

至於強度變化，「觀氣象看天氣」表示，從昨天深夜起到明天，颱風將會逐漸進入到海水熱含量稍高的區域，其中也有黑潮流經，暖水層會稍微厚一些，環境濕度也會逐漸上升。但從部分模式看到有垂直風切影響的可能，在綜合多向因素下，模式普遍還是認為明天以前，強度會維持至些許增強的可能性最高。

「觀氣象看天氣」表示，一直到周日以後，OHC再次明顯下降、環境轉差，強度及暴風圈就會快速減弱、縮小下去了，實際狀況待觀察。

路徑方面，「觀氣象看天氣」表示，各國昨晚8時預報，再進一步聚焦在中國台州到溫州附近登陸機率最高。暴風圈預計明天午後逐漸進入到台灣北部海域，周日下午影響馬祖地區，下周一清晨逐漸脫離。根據目前的路徑，暴風圈將從距離台灣北部海岸線不到30公里的位置擦過近海，仍不可輕忽。

台灣方面天氣，由於今天環境轉吹西北風，北部天氣和昨天類似，有些零散的對流移入影響。中南部則因西北風與陸風輻合，也有間歇性的陣雨。南部及東南部山區則要留意午後雷雨，東部持續有焚風、天氣晴朗。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。