中颱白海豚路徑可能南北擺動 專家估今海警：陸警只能說不排除

白海豚颱風目前仍是中度颱風，距離台灣910公里，颱風外圍雲系今天開始影響台灣，中央氣象署今天凌晨已針對南投、嘉義以南地區及雲林山區發布大雨特報。

路徑方面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中颱白海豚仍是經過台灣以北後，一路西進登陸浙江南部。就氣象署官方路徑而言，暴風圈邊緣驚險掠過北部近岸處。海上颱風警報應該是今天就會發布，陸上警報只能說不排除，模式預報資料大多顯示颱風靠近過程有繼續減弱、風圈縮減的機會，因此陸警的可能性相對還是低一些。

吳聖宇說，從昨天下午的FNV3系集預報路徑可看出，一直到明天晚間，各成員之間收斂程度都算很高，不過到了周日的預報分歧度又變大，顯示末期路徑北翹的幅度仍不確定，最後登陸浙江的地點也還不好說，大部分預報的登陸點落在福州到溫州之間的區域，還要等待收斂。

吳聖宇表示，從FNV3的系集預報路徑，也可以看出大多數成員的路徑預報，有些許南北擺動的擺線運動情況。雖然幅度不大，但可以看出季風環流圈（MG）對颱風路徑的影響，由於白海豚是MG內的主要系統，因此沒有出現特別大的擺幅，但是這種些許的擺動有可能影響到警報的發布情況，所以還是很值得注意觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。