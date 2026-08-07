快訊

報喜！非農低於預期 台指期夜盤大漲近千點、站回45K

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針可降13種癌風險 胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌最顯著

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院研究發現，使用GLP-1瘦瘦針者，罹患13種肥胖相關癌症整體風險下降41%。示意圖／聯合報系資料照
台大醫院研究發現，使用GLP-1瘦瘦針者，罹患13種肥胖相關癌症整體風險下降41%。示意圖／聯合報系資料照

除了減重，瘦瘦針還可降低致癌風險。台大醫院最新一項研究發現，無糖尿病、體重肥胖成人持續使用GLP-1類型藥物，可有效減重，且可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等十三種癌症風險，降幅達四成一，其中胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌最為明顯。

該項研究主要負責人為台大醫院婦產部婦癌科醫師許恒誠，他及新竹台大分院婦產科主任江盈澄、陽明交通大學統計所教授林聖軒等人，與美國Houston Methodist研究團隊合作，利用美國大型電子病歷資料庫TriNetX，分析二○一四年至二○二五年間沒有糖尿病、且未曾罹患癌症的肥胖成年人，最後分析十六萬多名配對個案，平均追蹤二年。

許恒誠指出，此研究共有兩大發現，一為罹癌風險顯著下降，相較於僅靠飲食或運動控制的族群，使用GLP-1 藥物的患者未來罹患十三種肥胖相關癌症的整體風險大幅下降了四成一。再者，不分性別、體重與藥物種類，該成分保護效益廣泛，無論男女、ＢＭＩ數值是否大於四十，甚至使用不同的GLP-1藥物，皆顯示出癌症發生率下降趨勢。

台大醫院婦科主任陳啓豪指出，研究證實，肥胖與子宮內膜癌具關聯性，子宮內膜癌高居國內十大癌症第五位，與飲食西化、肥胖比率、女性雌激素上升有關。

瘦瘦針 風險 肥胖

延伸閱讀

台大研究曝無糖尿病肥胖者用瘦瘦針 罹13項癌症風險降4成

台大醫院研究：瘦身針除了減重 還能降低罹癌機率

近5成中年人腹部肥胖 醫：真正該減的不是體重是脂肪

中年守住3項健康條件 最新研究：可遠離失智症超過10年

相關新聞

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

中颱白海豚持續以龜速向台灣逼近，最新一報海警範圍納入東北部海域。雖然白海豚有稍微減弱，但七級暴風半徑仍相當寬廣，氣象署也預估白海豚仍會以中颱之姿影響台灣，中部以北雨勢恐不小，尤其是山區迎風面首當其衝，要留意豪雨等級以上降雨。

飯後吃水果也上榜！營養師點名5大「無意識變胖」習慣 9招助降體脂

現代人飲食精緻又缺少運動，導致肥胖人口越來越多，營養師「壯壯」點名5種多數人無意識變胖的行為，並且教大家9種降低體脂的習慣，來幫助網友們維持健康體態。

白海豚颱風移動速度放慢！周末影響最明顯 台中以北山區恐有豪雨

氣象署持續針對中颱白海豚發布海上颱風警報，下一報不排除新增東北方海面。不過最新一報顯示，白海豚游速又再稍微放慢。氣象署指出，由於導引氣流較弱，移動緩慢、南北擺盪的狀況再接下來都會比較明顯。不過一切都在預報掌握中，影響時間不會再拉長。

雲林戴奧辛羊肉案…草料檢出戴奧辛超標 8頭羊遭撲殺全驗出不合格

衛福部食藥署日前辦理115年度食品中戴奧辛抽驗專案，在雲林縣肉品市場抽驗羊肉樣本，發現一件樣本戴奧辛不符規定，追查發現為一位李姓飼主所飼養的羊隻。食藥署指出，已聯合農業部、環境部及地方政府跨部會調查，發現李姓飼主土壤、空氣戴奧辛均低於背景值，但草料戴奧辛含量略高於歐盟標準...

中度颱風白海豚逼近 北部及離島嚴防強風豪雨

中央氣象署今天下午2時30分正式發布中度颱風白海豚海上颱風警報，中央災害應變中心也同步二級開設，中央氣象署指出，白海豚颱風中心位於台北東北東方約680公里海面上，以每小時11公里的速度向西移動。氣象署預警，對台灣北部海面已構成威脅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。