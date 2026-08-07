瘦瘦針可降13種癌風險 胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌最顯著

除了減重，瘦瘦針還可降低致癌風險。台大醫院最新一項研究發現，無糖尿病、體重肥胖成人持續使用GLP-1類型藥物，可有效減重，且可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等十三種癌症風險，降幅達四成一，其中胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌最為明顯。

該項研究主要負責人為台大醫院婦產部婦癌科醫師許恒誠，他及新竹台大分院婦產科主任江盈澄、陽明交通大學統計所教授林聖軒等人，與美國Houston Methodist研究團隊合作，利用美國大型電子病歷資料庫TriNetX，分析二○一四年至二○二五年間沒有糖尿病、且未曾罹患癌症的肥胖成年人，最後分析十六萬多名配對個案，平均追蹤二年。

許恒誠指出，此研究共有兩大發現，一為罹癌風險顯著下降，相較於僅靠飲食或運動控制的族群，使用GLP-1 藥物的患者未來罹患十三種肥胖相關癌症的整體風險大幅下降了四成一。再者，不分性別、體重與藥物種類，該成分保護效益廣泛，無論男女、ＢＭＩ數值是否大於四十，甚至使用不同的GLP-1藥物，皆顯示出癌症發生率下降趨勢。

台大醫院婦科主任陳啓豪指出，研究證實，肥胖與子宮內膜癌具關聯性，子宮內膜癌高居國內十大癌症第五位，與飲食西化、肥胖比率、女性雌激素上升有關。