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白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

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白海豚胖又慢 今發海警、北部周末泡湯

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
颱風白海豚持續逼近台灣，昨傍晚淡水天氣晴時多雲，正好可以欣賞夕陽日落，民眾把握機會欣賞。記者曾原信／攝影
颱風白海豚持續逼近台灣，昨傍晚淡水天氣晴時多雲，正好可以欣賞夕陽日落，民眾把握機會欣賞。記者曾原信／攝影

中颱白海豚持續向西移動，今天抵達琉球群島後，明後兩天將從台灣北部海面掃過。氣象署預計今天下午將對北方海面發布海上颱風警報。

颱風中心掃過時，仍可能出現南北修正，若路徑向南幅度增大，不排除暴風半徑有機會觸陸，氣象署將發出陸上颱風警報。

氣象署預報員張承傳指出，中颱白海豚預計下周一登陸中國沿海，登陸時，距離馬祖地區較近，暴風圈恐涵蓋到馬祖陸地，屆時也有機會對馬祖發布陸警。

氣象粉專稱白海豚為今年首個陸警颱「巴威颱風」的「輕量版本」，白海豚靠近台灣時，受限環境因素，強度雖會再減弱，但預估七級暴風半徑仍可維持三百公里左右，相當寬廣。再加上白海豚走得很慢，外圍環流影響台灣時間將拉長至四十八小時。

張承傳表示，台灣自今天開始受颱風外圍環流影響。西半部地區整天不定時局部短暫陣雨、東北部也有零星降雨。周末兩天將是颱風影響最劇烈的時候，北部地區、中部山區整天有持續雨勢，且可能達到局部大雨或豪雨等級。

氣象署 白海豚颱風

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