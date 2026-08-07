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風災、水災、高溫…氣候衝擊調查 台南「最受傷」

聯合報／ 記者李柏澔吳淑玲／連線報導
今年米克颱風期間，台南仁德區多處道路及住宅區積淹水。聯合報系資料照
今年米克颱風期間，台南仁德區多處道路及住宅區積淹水。聯合報系資料照

綠色和平昨發布台灣六都氣候衝擊調查，前三名依序為台南市、台中市和高雄市，其中台南市更是在風災、水災、高溫等衝擊指標中全數擠進前三名的城市，未來升溫兩度情境下，台南卅五度高溫天數將增加十六點五天，居全台之冠。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，中南部水災風災頻傳，近六年淹水通報與感測事件以台南市三三三一次和高雄市二八七四次最頻繁。近十年風水災傷亡人中，以台中市六八○人與台南市五八九人最多；風水災造成農漁牧業累積總損失，以高雄市居首，台南市與台中市次之。

忻儀指出，近十年熱傷害就醫人數以台中市三七九四人最多，高雄市三○五三人和台南市二一六三人緊追在後。北部受地形和高密度開發影響，熱島效應加劇，台北市近十年超過卅五度高溫日數為八十六天，居六都之首。

綠色和平提出三大政策訴求，檢討現行調適方案，確保在地社區具備參與和決策權；六都應專款成立社區氣候調適基金，並編列至少百分之十地方調適預算挹注社區常態資源。

六都政府應該因地制宜針對其面臨的極端氣候型態，優先保護氣候脆弱族群。

台南市府表示，近年積極推動城市韌性建設，並完成「台南市氣候變遷調適執行方案」，從防洪治水、高溫調適、水資源管理、海岸防護、土地利用及智慧防災等面向，全面提升城市因應氣候變遷的能力。

在極端降雨方面，持續推動雨水下水道、抽水站、滯洪池及區域排水改善等工程，近年極端降雨事件淹水面積，相較莫拉克颱風減幅百分之九十八，針對高溫議題，南市綠覆率達百分之卅二，六都第一，會再擴大植樹等綠美化。

台南 高溫 六都

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