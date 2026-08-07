健康你我他／親友帶路就醫 千歲團遊清邁

這是一次難得的手足相約出遊，地點是堂兄弟落腳處的清邁。因大家都有了歲數，連體質薄弱如風中殘燭的三姊也不缺席，偕同夫婿共襄盛舉。

果然，三姊禁不起高空飛行出現不適，下了飛機，頭重腳輕，無法自行，像暈船似的，極度不舒服，吃喝都會惡心。大家以為是暈機，睡一覺就沒事，其實不然，愈發嚴重，睡著仍天旋地轉，姊夫想說在外人生地不熟，語言又不通，乾脆搭飛機回家。

在緊急狀況下，團員七嘴八舌，有的人要她留在旅社休息，有的人提供暈車藥給她服用，有的人則贊成姊夫的意見，不一而終。此時，堂兄的兒子前來迎接，聽聞三姊病得很嚴重，就帶她去就醫，他精通泰語，也清楚該地醫院的狀況，像是上帝派來的天使。

他詳細跟當地醫師溝通後，確診耳內半規管出了問題，服了一天藥，就能坐起來吃清粥，接著可以跟著大家出遊，完成既定的旅遊行程，雖是虛驚一場，但因處置得宜，就近有親友相助，終於化險為夷，沒有留下遺憾。

人生就像一趟旅行，誰也無法預料「無常」先到，還是「明天」先到？遇到了就要「面對它、接受它、處理它、放下它。」這是聖嚴法師留下來的12字箴言。即便是出門旅遊在外，更要做最妥適的危機處理，感謝親友適時伸出援手，讓此次「千歲團」得以暢遊清邁聖城。