快訊

報喜！非農低於預期 台指期夜盤大漲近千點、站回45K

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／親友帶路就醫 千歲團遊清邁

聯合報／ 文／賽夏客（苗栗頭份）
手足相約遊清邁，三姊暈眩不適，幸好有親友相助就醫。圖／賽夏客提供
手足相約遊清邁，三姊暈眩不適，幸好有親友相助就醫。圖／賽夏客提供

這是一次難得的手足相約出遊，地點是堂兄弟落腳處的清邁。因大家都有了歲數，連體質薄弱如風中殘燭的三姊也不缺席，偕同夫婿共襄盛舉。

果然，三姊禁不起高空飛行出現不適，下了飛機，頭重腳輕，無法自行，像暈船似的，極度不舒服，吃喝都會惡心。大家以為是暈機，睡一覺就沒事，其實不然，愈發嚴重，睡著仍天旋地轉，姊夫想說在外人生地不熟，語言又不通，乾脆搭飛機回家。

在緊急狀況下，團員七嘴八舌，有的人要她留在旅社休息，有的人提供暈車藥給她服用，有的人則贊成姊夫的意見，不一而終。此時，堂兄的兒子前來迎接，聽聞三姊病得很嚴重，就帶她去就醫，他精通泰語，也清楚該地醫院的狀況，像是上帝派來的天使。

他詳細跟當地醫師溝通後，確診耳內半規管出了問題，服了一天藥，就能坐起來吃清粥，接著可以跟著大家出遊，完成既定的旅遊行程，雖是虛驚一場，但因處置得宜，就近有親友相助，終於化險為夷，沒有留下遺憾。

人生就像一趟旅行，誰也無法預料「無常」先到，還是「明天」先到？遇到了就要「面對它、接受它、處理它、放下它。」這是聖嚴法師留下來的12字箴言。即便是出門旅遊在外，更要做最妥適的危機處理，感謝親友適時伸出援手，讓此次「千歲團」得以暢遊清邁聖城。

清邁 兄弟 飛機

延伸閱讀

【厝內大小事】盧素梅／當記憶慢慢遠去，牽掛還在

【厝內大小事】洪尚榆／被好好記住的約定

【當代文化現場】謝博霖／在蹭與不蹭之間的漢字生存之道

【日常辯證】邱瀟君／三片筍子

相關新聞

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

中颱白海豚持續以龜速向台灣逼近，最新一報海警範圍納入東北部海域。雖然白海豚有稍微減弱，但七級暴風半徑仍相當寬廣，氣象署也預估白海豚仍會以中颱之姿影響台灣，中部以北雨勢恐不小，尤其是山區迎風面首當其衝，要留意豪雨等級以上降雨。

飯後吃水果也上榜！營養師點名5大「無意識變胖」習慣 9招助降體脂

現代人飲食精緻又缺少運動，導致肥胖人口越來越多，營養師「壯壯」點名5種多數人無意識變胖的行為，並且教大家9種降低體脂的習慣，來幫助網友們維持健康體態。

白海豚颱風移動速度放慢！周末影響最明顯 台中以北山區恐有豪雨

氣象署持續針對中颱白海豚發布海上颱風警報，下一報不排除新增東北方海面。不過最新一報顯示，白海豚游速又再稍微放慢。氣象署指出，由於導引氣流較弱，移動緩慢、南北擺盪的狀況再接下來都會比較明顯。不過一切都在預報掌握中，影響時間不會再拉長。

雲林戴奧辛羊肉案…草料檢出戴奧辛超標 8頭羊遭撲殺全驗出不合格

衛福部食藥署日前辦理115年度食品中戴奧辛抽驗專案，在雲林縣肉品市場抽驗羊肉樣本，發現一件樣本戴奧辛不符規定，追查發現為一位李姓飼主所飼養的羊隻。食藥署指出，已聯合農業部、環境部及地方政府跨部會調查，發現李姓飼主土壤、空氣戴奧辛均低於背景值，但草料戴奧辛含量略高於歐盟標準...

中度颱風白海豚逼近 北部及離島嚴防強風豪雨

中央氣象署今天下午2時30分正式發布中度颱風白海豚海上颱風警報，中央災害應變中心也同步二級開設，中央氣象署指出，白海豚颱風中心位於台北東北東方約680公里海面上，以每小時11公里的速度向西移動。氣象署預警，對台灣北部海面已構成威脅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。