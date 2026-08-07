近5成中年人腹部肥胖 小心代謝出問題

台灣近5成的中年人腹部肥胖！不少人會天天站上體重計量體重，卻很少人會拿起皮尺量腰圍。醫師公會全聯會理事長陳相國表示，腰圍是診斷代謝症候群的重要指標，更與糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病風險息息相關，民眾應養成「每月至少量一次腰圍」的習慣，可以及早發現健康警訊。

國健署長沈靜芬提醒，代謝症候群被認為與腦血管疾病、心臟病、糖尿病、高血壓等慢性疾病的併發症密切相關，比一般族群增加6倍糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍腦中風及心臟病風險。

根據國健署資料顯示，40歲以上接受成人預防保健服務的民眾中，近5成有腰圍過粗情形。最新國人健康行為監測調查也發現，超過6成民眾知道腰圍過粗會增加代謝症候群風險，但近6成民眾最近一次量腰圍已超過半年，顯示不少人雖有健康觀念，卻未真正落實量測腰圍習慣。

另外，35至44歲男性過重或肥胖比率高達72.9%；台灣成人脂肪肝盛行率約36%，男性更接近4成，代表每3位成人就有1人有脂肪肝，中年男性更是高風險族群。

陳相國指出，代謝症候群包含腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油脂過高及高密度膽固醇（HDL）偏低等5項危險因子，只要符合其中3項，就可診斷為代謝症候群。罹患代謝症候群後，未來發生糖尿病、高血壓、高血脂及心血管疾病的風險都會明顯增加。

陳相國分享，一名約40歲女性因糖尿病控制不佳前來就醫，在接受飲食與運動衛教，包括採用「211餐盤」原則，也就是每餐2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀雜糧，同時減少總熱量攝取、不吃消夜。短短3個月便成功減重10公斤，全程沒有使用瘦瘦針或減重藥物，血糖控制也明顯改善。

國健署自114年起，將成人預防保健服務年齡下修至30歲，提供30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上每年1次免費篩檢。截至115年5月，已有超過47萬5千名30至39歲民眾完成首次成人預防保健服務，其中約3成發現至少1項三高異常，另有19.3%符合代謝症候群，凸顯健康檢查年齡向前延伸。建議應及時透過生活習慣的調整，翻轉健檢紅字。