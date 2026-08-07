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日本腦炎威脅中高齡族群 今年10例有9例皆逾50歲

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
日本腦炎正流行，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要傳播媒介，中高齡族群是感染高危險群。圖／123RF
日本腦炎正流行，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要傳播媒介，中高齡族群是感染高危險群。圖／123RF

日本腦炎疫苗是幼兒常規接種疫苗之一，但日本腦炎不只對幼兒帶來威脅，40歲以上中高齡族群更是感染高危險群。衛福部疾管署統計至今年7月底，國內有10例日本腦炎病例，其中僅1例為1歲以下女嬰，其餘皆在50歲以上，更有4例年逾七旬，包括今年國內第1例日本腦炎死亡病例。

疾管署信箱近日接獲一位患者家屬來信，他的父親罹患日本腦炎，正與死神搏鬥，特地寫信，主要是深感多數民眾不知日本腦炎的危險性及感染後引發重症的嚴重性，尤其是中高齡族群，建議疾管署加強針對40歲以上民眾衛教宣導，並評估高風險族群疫苗政策，建立更容易查詢的自費疫苗接種資訊，方便民眾查找。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，日本比台灣早幾年開始注意並宣導，日本腦炎病例大多超過40歲，對中高齡族群威脅增加。

逾58歲者未打過疫苗

國內自1968年開始，兒童常規接種日本腦炎疫苗，現在年逾58歲的民眾都沒打過疫苗，但此年齡層幼時可能都曾經感染，有自然感染引起的免疫力。李秉穎說，如今40歲以上感染案例增加，表示自然感染引起的免疫力可能逐漸消退，為加強保護力，所以鼓勵成人自費接種日本腦炎疫苗，「我幾年前也去打了」。

李秉穎說，日本腦炎症狀類似感冒，病情均較輕微，甚至沒有症狀，難以及早發現，惡化至腦炎機率約幾千分之一，研判可能與免疫系統個體差異，或病毒侵犯腦部引起腦炎所致。一旦引發腦炎，目前沒有藥物治療，多採支援性治療，要避免日本腦炎感染導致嚴重合併症，最有效的方式還是接種疫苗。

自費接種1劑保護20年

疾管署建議，成人應考慮自費施打一劑日本腦炎疫苗。李秉穎說，兒童接種日本腦炎公費疫苗後，感染個案年齡很少小於20、30歲；成年人直接自費接種1劑，應可保護20至30年之久。成年人接種1劑是否能保護終身？因無相關研究，目前為追加1劑即可。 

衛福部疾管署長羅一鈞指出，日本腦炎流行期為每年5至10月，疾管署加強宣導，公布感染及死亡個案。他也非常感謝患者家屬來信分享家人經驗，提醒民眾注意。有關成年人自費接種日本腦炎疫苗訊息，目前已著手研擬放在疾管署官網更顯著的位置，增加民眾可近性。

疾管署副署長林明誠說，民眾對防疫工作的建議，疾管署非常重視。日本腦炎的高峰期在6至7月，每年均提醒家中適齡幼兒應接種疫苗、高風險對象自費接種疫苗；許多案例住家緊鄰水稻田及溝渠，附近有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域，會請衛生單位針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈，加強衛教宣導。

日本腦炎正流行，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要傳播媒介，中高齡族群是感染高危險群。圖／123RF
日本腦炎正流行，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要傳播媒介，中高齡族群是感染高危險群。圖／123RF

日本腦炎 中高齡族群 日本

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