外送專法上路兩周 Uber Eats觀察每人平均完成訂單下降、收入增加

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）自7月21日上路至今已滿兩周，Uber Eats持續觀察新制度對外送員、消費者、商家合作夥伴及整體市場的實際影響。初期數據顯示，與專法施行前相比，整體外送員的收益結構呈現正面成長。較低報酬區間指標（第25百分位數）的外送員，其外送服務期間每小時報酬增加約 18.2%；而較高報酬區間指標（第75百分位數）的外送員，其外送服務期間每小時報酬也增加約10.5%。

Uber Eats指出，平台仍持續採行疊單的營運模式，協助維持消費者可負擔的外送費用。外送專法上路迄今，整體訂單量未見顯著增減，市場需求大致維持穩定。

但同一期間，活躍外送員增加約 14%；在更多外送員上線的情況下，每位外送員平均完成的訂單量減少約11.1%。這反映各別外送員的實際收入，受到整體市場供需、外送員上線人數等因素共同影響。

Uber Eats的疊單行程以外送員實際總投入的時間為基礎計算報酬。當疊單的多趟行程同時進行時，該重疊的時間會由同時進行的行程平均分擔，總投入時間不受影響；當疊單中只剩下其中一趟行程進行時，該段時間則全數計入該趟行程。疊單內的各趟行程仍分別適用完整的基本報酬最低金額保障：每趟行程不低於45元、每小時外送服務期間不低於245元。疊單有助於降低消費者的外送成本、增加外送員的收入機會，也有助於維持餐廳的訂單與營收；同時也能提升外送效率，減少無人接單的情況，更有效率地維持市場供需平衡。