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你家有嗎？這7款OCOOPA暖手蛋型號有起火風險 標準局要求召回、下架

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
暖手蛋自今年7月1日起已納入應施檢驗範圍。圖／經濟部提供
暖手蛋自今年7月1日起已納入應施檢驗範圍。圖／經濟部提供

OCOOPA暖手器（暖手蛋）已在美國造成15起火災，美國CPSC公告召回OCOOPA多款型號產品，經濟部標準局6日要求國內電商平台及代理商預防性下架

在美國被公告召回的OCOOPA廠牌暖手蛋，型號包括：UT3053、UT3056、ZLS-118、ZLS-118S、ZLS-118D、H01及H01(PD.)，因鋰電池存在過熱、起火風險，經濟部標準局已將相關資訊揭露在「商品安全資訊網／國外瑕疵商品訊息」揭露，提醒消費者注意。

標準局呼籲消費者，應儘速檢視家中如有前述型號的暖手蛋商品，立即停止使用，標準局並已通知國內代理商確認商品輸入情形，如確屬召回範圍，必須進行召回。

標準局進表示，因隨身充電式電器日益普及，已自112年起陸續將手持式風扇、捲髮棒及暖手蛋等14項充電式電器商品列入應施檢驗範圍，業者應完成檢驗程序，才能輸入或運出廠場；其中暖手蛋已於114年公告，並於115年7月1日實施，主要檢測項目包含溫升、絕緣防護、構造檢查等電氣安規及電磁相容測試，以確保產品安全。

標準局提醒，消費者選購時，應購買貼有商品檢驗標識的商品，檢視廠商名稱、地址、電壓、消耗功率或電流及型號等各項中文標示；另應依說明書使用，避免無人看管時充電、避免於潮濕環境中使用、避免強力摔落或撞擊等，以確保使用安全。

經濟部 下架 火災

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