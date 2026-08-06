外送專法上路2周 Uber Eats：低報酬者每小時收入增逾18%

外送專法上路滿2周，Uber Eats觀察初期數據指出，較低報酬區間指標的外送員，每小時報酬增加約18.2%；同一期間，活躍外送員增加約14%，在更多外送員上線的情況下，每名外送員平均完成的訂單量減少約11.1%。

「外送員權益保障及外送平台管理法」自7月21日上路至今已滿兩周，Uber Eats今天發布觀察報告，初期數據顯示，與專法施行前相比，整體外送員的收益結構呈現正面成長。

Uber Eats表示，較低報酬區間指標（第25百分位數，P25）的外送員，其外送服務期間每小時報酬增加約18.2%；而較高報酬區間指標（第75百分位數，P75）的外送員，其外送服務期間每小時報酬也增加約10.5%。

Uber Eats指出，同一期間，活躍外送員增加約14%；在更多外送員上線的情況下，每名外送員平均完成的訂單量減少約 11.1%，這反映各別外送合作夥伴的實際收入，受到整體市場供需、外送員上線人數等因素共同影響。

至於受到關注的疊單機制，Uber Eats表示，平台仍持續採行疊單的營運模式，協助維持消費者可負擔的外送費用。外送專法上路迄今，整體訂單量未見顯著增減，市場需求大致維持穩定。

Uber Eats強調，疊單行程以外送員實際總投入的時間為基礎計算報酬，當疊單的多趟行程同時進行時，該重疊的時間會由同時進行的行程平均分擔，總投入時間不受影響；當疊單中只剩下其中一趟行程進行時，該段時間則全數計入該趟行程。疊單內的各趟行程仍分別適用完整的基本報酬最低金額保障：每趟行程不低於45元、每小時外送服務期間不低於245元。

Uber Eats表示，疊單有助於降低消費者的外送成本、增加外送合作夥伴的收入機會，也有助於維持餐廳的訂單與營收；同時也能提升外送效率，減少無人接單的情況，更有效率地維持市場供需平衡。

Uber Eats接續說明，外送員可以透過依法提供的報酬明細查看所有行程的報酬，平台將持續向主管機關說明實際運作方式，依據後續指引檢視及調整。

Uber Eats同時強調，「外送專法」是台灣外送產業的重要里程碑，將全力配合政府政策，並主動分享制度施行後的實務經驗與市場觀察，也期盼政府建立定期檢討與對話機制，深入考量實際市場運作，讓監理框架在保障外送員、維護平台使用者權益及確保產業衡平發展上，更為健全務實。