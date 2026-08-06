外送工會控訴Uber Eats「障眼法」偷工時 批重疊時間切半算違法

外送專法上路兩周，台灣外送聯盟總工會籌備處今天重砲批評UberEats使用障眼法偷工時，竟將兩筆訂單重疊工時「切半算」平均分攤，呼籲Uber Eats立即停止違法計算方式；Uber Eats則回應，疊單行程以外送員實際總投入時間為基礎計算報酬。

「外送員權益保障及外送平台管理法」7月21日上路，2周後首批報酬明細陸續出爐，Uber Eats今天向外送員公布「法定基本報酬最低金額保障差額調整費用」計算方式，引發工會不滿。

台灣外送聯盟總工會籌備處今天發布訊息控訴「Uber Eats偷走外送員血汗錢」，怒批Uber使用障眼法偷工時、再假裝依法補差額，是公然違法。

台灣外送聯盟總工會籌備處指出，Uber Eats費用計算方式，表面上稱依法補足報酬，實際上卻在疊單時，將兩筆訂單重疊的工作時間直接平均分攤。「講白一點，外送員同時接兩單，Uber Eats就把重疊時間除以二。」

台灣外送聯盟總工會籌備處舉例，依Uber Eats自行公布的範例，一張疊單共配送32分鐘，其中前25分鐘兩筆訂單同時進行，Uber Eats將25分鐘平均切割，第一筆只計算12.5分鐘，第二筆連同後續時間也只計算19.5分鐘。

「外送員的工作沒有少一半、責任沒有少一半、風險更沒有少一半，Uber Eats憑什麼把工作時間砍半，把外送員應得的報酬拿走？」，台灣外送聯盟總工會籌備處控訴。

總工會籌備處進一步說，外送專法第3條規定，每筆訂單的外送服務期間，應從接受該筆訂單起，計算到完成該筆訂單為止；第5條並要求，每筆訂單的基本報酬都必須分別計算。勞動部也明確說明，疊單、合併派單或順路配送，仍須依每筆訂單分別計算服務時間及基本報酬，不得將多筆訂單視為一筆計價。

總工會籌備處不滿，法律要求的是「一單一單算」，Uber Eats卻擅自改成「重疊時間切半算」。這不是計算方式不同，而是直接刪除外送員已經付出的工作時間；時間被砍掉，報酬就跟著被拿走。

總工會籌備處再接續說，Uber Eats先把工作時間縮短，再拿縮短後的時間計算所謂「差額調整」，最後還包裝成依法保障。「這不叫保障，這叫拿外送專法當遮羞布，公然偷走外送員的血汗錢」。

對此，台灣外送聯盟總工會籌備處提出4項要求，第一，Uber Eats立即停止疊單重疊時間平均分攤的違法計算方式。第二，自7月21日起，全面清查所有疊單、夾單及合併派單，逐筆重新計算報酬。第三，所有被少算的報酬，必須主動、全額補發，不得等外送員自行發現、個別申訴。第四，勞動部及地方政府勞工局、勞工處應立即介入調查，依法裁罰；未改善者，按次處罰。

總工會籌備處指出，即日起將全面蒐集Uber Eats疊單明細、接單時間、完成時間及實際報酬，逐筆核對、逐案檢舉，嚴正警告Uber Eats「不要把外送員當傻子，不要把政府提醒當耳邊風，更不要把台灣法律當成可以任意踐踏的廢紙」。

總工會籌備處呼籲，外送員人在路上、餐點在車上、責任在身上，每一分鐘都是工作時間，每一分鐘都必須依法給付報酬。「立即停止違法計算，把砍掉的時間還給外送員」。

Uber Eats回應指出，疊單行程以外送員實際總投入的時間為基礎計算報酬，當疊單的多趟行程同時進行時，該重疊的時間會由同時進行的行程平均分擔，總投入時間不受影響；當疊單中只剩下其中一趟行程進行時，該段時間則全數計入該趟行程。

Uber Eats強調，疊單內的各趟行程仍分別適用完整的基本報酬最低金額保障，每趟行程不低於45元、每小時外送服務期間不低於245元。

Uber Eats指出，平台仍持續採行疊單的營運模式，協助維持消費者可負擔的外送費用；疊單有助於降低消費者的外送成本、增加外送員的收入機會，也有助於維持餐廳的訂單與營收；同時也能提升外送效率，減少無人接單的情況，更有效率地維持市場供需平衡。

Uber Eats說明，外送員可以透過依法提供的報酬明細查看所有行程的報酬，平台將持續向主管機關說明實際運作方式，依據後續指引檢視及調整。