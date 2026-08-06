白海豚颱風攪局！星宇取消台中沖繩、下地島航班 增開沖繩加班機疏運

氣象署持續針對中颱白海豚發布海上颱風警報，下一報不排除新增東北方海面。不過最新一報顯示，白海豚游速又再稍微放慢。氣象署指出，由於導引氣流較弱，移動緩慢、南北擺盪的狀況再接下來都會比較明顯。不過一切都在預報掌握中，影響時間不會再拉長。

2026-08-07 18:28