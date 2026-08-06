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白海豚颱風攪局！星宇取消台中沖繩、下地島航班 增開沖繩加班機疏運

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今宣布調整8月7日至8日部分台灣往返日本沖繩、下地島航班，其中台中往返下地島及台中往返沖繩多班航班取消，另增開台北往返沖繩加班機，協助疏運受影響旅客。記者季相儒／攝影
受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今宣布調整8月7日至8日部分台灣往返日本沖繩、下地島航班，其中台中往返下地島及台中往返沖繩多班航班取消，另增開台北往返沖繩加班機，協助疏運受影響旅客。記者季相儒／攝影

受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今宣布調整8月7日至8日部分台灣往返日本沖繩、下地島航班，其中台中往返下地島及台中往返沖繩多班航班取消，另增開台北往返沖繩加班機，協助疏運受影響旅客。

星宇表示，8月7日台中往返下地島JX308、JX309航班取消；8月8日則有台中往返沖繩JX302、JX303，以及JX312、JX313航班取消。

此外，8月8日台北往返沖繩航班也調整起飛時間，台北飛沖繩JX870延後至下午2時40分起飛，沖繩飛台北JX871則延後至晚間6時30分起飛。

為協助旅客返台及前往沖繩，星宇航空同步增開加班機，8月8日台北飛沖繩JX1870將於下午5時40分起飛，沖繩飛台北JX1871則於晚間9時30分起飛。

星宇航空提醒，受颱風影響，航班仍可能視天候狀況調整，建議旅客出發前留意最新航班資訊，並至星宇航空官網或洽客服中心查詢，以掌握最新動態。

白海豚颱風 星宇 沖繩 航班

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