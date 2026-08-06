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智慧醫療再跨一步 衛福部推FHIR Box年底串聯全台醫學中心病歷

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院厚生會智慧醫療委員會成立大會暨第一次專家會議今舉行。記者翁唯真／攝影
立法院厚生會智慧醫療委員會成立大會暨第一次專家會議今舉行。記者翁唯真／攝影

人工智慧正快速走進診間，從影像判讀、電子病歷、臨床決策，到穿戴裝置、遠距與居家照護及精準醫療，智慧醫療已不再只是未來式。不過目前各醫院平台並未整合，衛福部資訊處長李建璋表示，FHIR Box作業系統平台預計年底上線，讓全國醫學中心病歷可以互通。

立法院厚生會智慧醫療委員會成立大會暨第一次專家會議今舉行，國民黨立委陳菁徽、蘇清泉，民進黨立委王正旭、民眾黨立委葛如鈞皆出席參與。

陳菁徽表示，台灣近年已陸續完成人工智慧基本法、全民健康保險資料管理條例的制定，衛福部也發布醫療機構應用生成式人工智慧指引，但健康資料能否在保障隱私與資安的前提下被善用，AI輔助診療的風險與責任如何釐清，醫療機構是否具備足夠的資訊與跨域人才，都將決定創新能否真正進入臨床。

厚生會秘書長、立法委員廖偉翔說，智慧醫療要成功，除了法規跟得上，更重要的是行政部門必須加速推動醫療資料標準化與格式統一，提升跨院所、跨系統間的資料互通與交換能力，避免形成資訊孤島。唯有建立一致且可信賴的資料基礎，才能充分發揮AI的效益，減輕醫護負擔、提升診療品質，讓智慧醫療真正走進醫院、走進診間，也讓民眾享有更精準、更便利、更安全的醫療服務。

衛福部資訊處長李建璋說，數據是所有AI發展的石油，台灣的數據因為不互通，形成一種「業障」，因此過去2年最重要的工作都是在數據治理。現在世界上共有2條路線，第一是將所有電子病歷系統改掉，光一家醫院可能就要花上百億；第二就是走歐盟路線，目前歐盟已訂標準讓各自廠商發展可符合規範的轉換工具，預計需要10年時間。

李建璋說，台灣選擇第三條路，國家提供FHIR Box作業系統平台，直接訂出標準並給予轉換工具，去年有三家醫學中心已經試辦，預計今年底上線，達成全台醫學中心資料互通，並預計3到5年內可推至全台約8成醫療院所。

李建璋表示，平台上線後各醫學中心的病歷資料可以互通，並產出乾淨、整齊、對齊標準的資料，並且會直接連接到健保等國家系統，讓民眾在不同醫院看診，病歷也能互通，效率提升不少。

另人工智慧基本法於醫療領域施行細則將包含透明性、隱私、問責、安全、平權、永續及人類自主等，定義怎麼做才不會傷害這7個原則、什麼行為算傷害，李建璋說，預計3個月內提出人工智慧於醫療領域施行細則草案。

衛福部 醫學中心 陳菁徽

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