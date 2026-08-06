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圓錐角膜年輕化 基隆長庚成立圓錐角膜中心跨科整合降移植風險

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆長庚醫院「圓錐角膜中心」今天揭牌成立，打造跨科整合圓錐角膜照護模式。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院「圓錐角膜中心」今天揭牌成立，打造跨科整合圓錐角膜照護模式。圖／基隆長庚醫院提供

「圓錐角膜」是容易被忽略卻可能造成永久性視力傷害的角膜疾病，好發於青春期至30歲左右的年輕族群，近年因過敏人口增加及3C使用等因素，臨床患者有增加趨勢。

為讓患者在視力尚未惡化前及早發現、治療，基隆長庚醫院整合眼科、皮膚科、風濕免疫科及小兒科等團隊，成立「圓錐角膜中心」，建立跨科整合診療模式，今天揭牌，期望打造更完整的圓錐角膜照護網絡，降低患者走向角膜移植的風險。

揭牌由基隆市副市長邱佩琳、基隆長庚醫院院長吳俊德、副院長孫啟欽共同主持，衛生局副局長郭香蘭及基隆市醫師公會理事長王俊傑等共同揭牌

圓錐角膜是角膜逐漸變薄、向前突出形成圓錐狀變形的疾病，初期常以近視、散光快速增加表現，患者可能出現影像扭曲、夜間眩光、視力矯正效果愈來愈差等症狀。長期揉眼是促使疾病惡化的重要危險因子，尤其過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘及免疫疾病患者，因眼睛長期搔癢，更容易反覆揉眼，提高罹患或加速惡化風險。

基隆長庚圓錐角膜中心主任詹沅羲醫師表示，基隆長庚圓錐角膜中心打破傳統診療模式，由眼科結合皮膚科、風濕免疫科及小兒科共同照護，針對高風險患者建立轉診及篩檢流程，不僅積極控制過敏與慢性搔癢問題，更降低反覆揉眼造成的角膜傷害。

眼科團隊透過角膜地形圖、角膜斷層掃描及角膜生物力學分析等精密檢查設備，能在角膜尚未出現明顯變形前就偵測異常，院內轉診患者更可直接進入快速篩檢流程，提高早期診斷效率，把握治療黃金時間。

詹沅羲說，成立專屬圓錐角膜中心，不只是整合醫師團隊，更在5樓眼科門診建置集中診療空間，將檢查設備、影像分析及診療流程整合於同一場域完成。

詹沅羲提醒，若青少年近視或散光在短時間內快速增加、配眼鏡後視力仍無法改善、經常出現影像重疊、夜間眩光，或本身有嚴重過敏、長期揉眼習慣，都應儘早接受眼科檢查。圓錐角膜若能在早期診斷並適時接受角膜膠原交聯等治療，大多可有效延緩病程、維持還不錯的視力。

吳俊德表示，圓錐角膜中心希望讓基隆及東北角地區民眾，在地就能獲得完善的診斷與治療，未來醫院將持續深化跨科整合照護、精進醫療技術，打造更完整的角膜疾病照護體系，守護民眾視力健康。

圓錐角膜患者的角膜局部突出變形（右），為診斷重要依據，左為正常角膜。圖／基隆長庚醫院提供
圓錐角膜患者的角膜局部突出變形（右），為診斷重要依據，左為正常角膜。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚圓錐角膜中心配置角膜地形圖、角膜斷層掃描及角膜生物力學分析等精密設備，可於疾病早期即發現角膜異常。圖／基隆長庚醫院提供)
基隆長庚圓錐角膜中心配置角膜地形圖、角膜斷層掃描及角膜生物力學分析等精密設備，可於疾病早期即發現角膜異常。圖／基隆長庚醫院提供)

基隆長庚醫院「圓錐角膜中心」今天揭牌成立，打造跨科整合圓錐角膜照護模式。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院「圓錐角膜中心」今天揭牌成立，打造跨科整合圓錐角膜照護模式。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚圓錐角膜中心配置角膜地形圖、角膜斷層掃描及角膜生物力學分析等精密設備，可於疾病早期即發現角膜異常。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚圓錐角膜中心配置角膜地形圖、角膜斷層掃描及角膜生物力學分析等精密設備，可於疾病早期即發現角膜異常。圖／基隆長庚醫院提供

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