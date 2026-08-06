7月CPI年增2.54％再度破通膨警戒線！外食漲幅半年來新高

國內物價漲勢持續，消費者物價指數（CPI）漲幅再度突破2%。主計總處6日公布，7月CPI年增2.54%；其中食物類年增率達十個月新高，外食費年增率也寫下半年來最大漲幅。

主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，目前國內物價仍屬溫和上漲，各類商品及服務價格漲跌互見。其中，服務類價格今年以來漲幅相對較大；商品類則受到蔬果價格上揚影響，但水果、交通工具等項目價格仍呈下跌，因此整體CPI漲幅與6月相近。

7月七大類價格全面上漲，其中雜項類年增3.27%，漲幅居冠，主要受到個人隨身用品年增11.99%帶動；教養娛樂類年增3.22%居次，其中教養設備及用具上漲8.23%，更寫下該項目發布以來新高漲幅。

蔡秀慧解釋，教養設備及用具價格明顯上漲，主要仍與人工智慧（AI）需求帶動記憶體、儲存裝置及隨身碟等終端電子產品價格上揚有關。

值得注意的是，民眾日常支出比重較高的食物類年增2.49%，寫近十個月新高。其中，蛋類上漲7.97%、水產品漲4.4%、蔬菜漲3.78%、肉類漲3.16%，外食費也上漲3.05%，寫半年來最大漲幅。雞蛋年增9.56%、米漲3.73%、豬肉漲3.36%，均加重民眾日常飲食支出負擔。

蔡秀慧指出，近期受到高溫氣候及產能調節影響，雞蛋供應量減少，加上飼養成本仍高，帶動蛋價走揚。至於外食費，近二、三個月漲幅大致維持在3%左右，今年2月至5月漲幅更低於3%，相較前幾年一度達4%至5%，漲勢已明顯回穩。

展望8月狀況，蔡秀慧指出，去年7月有丹娜絲颱風及豪雨造成農業損失22.9億元，影響一路延續至8月，推升去年8月蔬菜價格月增27.69%，形成較高比較基期。若今年8月天候維持穩定，且颱風未造成重大農業損失，預期蔬菜價格年增率將明顯回落，整體CPI年增幅有機會低於7月，但研判仍將維持在2%以上。

蔡秀慧也提醒，民眾對物價的感受與商品購買頻率密切相關，經常購買的食物、外食及日用品價格上漲，感受通常較為明顯；不過，CPI涵蓋經常與非經常購買項目，仍須綜合觀察，不能僅以少數漲幅較大的品項判斷整體物價走勢。