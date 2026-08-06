快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

7月CPI年增2.54％再度破通膨警戒線！外食漲幅半年來新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
消費者物價指數（CPI）漲幅再度突破2%，其中食物類年增率達十個月新高，外食費年增率也寫下半年來最大漲幅。圖為民眾購買外食。記者林澔一／攝影
消費者物價指數（CPI）漲幅再度突破2%，其中食物類年增率達十個月新高，外食費年增率也寫下半年來最大漲幅。圖為民眾購買外食。記者林澔一／攝影

國內物價漲勢持續，消費者物價指數（CPI漲幅再度突破2%。主計總處6日公布，7月CPI年增2.54%；其中食物類年增率達十個月新高，外食費年增率也寫下半年來最大漲幅。

主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，目前國內物價仍屬溫和上漲，各類商品及服務價格漲跌互見。其中，服務類價格今年以來漲幅相對較大；商品類則受到蔬果價格上揚影響，但水果、交通工具等項目價格仍呈下跌，因此整體CPI漲幅與6月相近。

7月七大類價格全面上漲，其中雜項類年增3.27%，漲幅居冠，主要受到個人隨身用品年增11.99%帶動；教養娛樂類年增3.22%居次，其中教養設備及用具上漲8.23%，更寫下該項目發布以來新高漲幅。

蔡秀慧解釋，教養設備及用具價格明顯上漲，主要仍與人工智慧（AI）需求帶動記憶體、儲存裝置及隨身碟等終端電子產品價格上揚有關。

值得注意的是，民眾日常支出比重較高的食物類年增2.49%，寫近十個月新高。其中，蛋類上漲7.97%、水產品漲4.4%、蔬菜漲3.78%、肉類漲3.16%，外食費也上漲3.05%，寫半年來最大漲幅。雞蛋年增9.56%、米漲3.73%、豬肉漲3.36%，均加重民眾日常飲食支出負擔。

蔡秀慧指出，近期受到高溫氣候及產能調節影響，雞蛋供應量減少，加上飼養成本仍高，帶動蛋價走揚。至於外食費，近二、三個月漲幅大致維持在3%左右，今年2月至5月漲幅更低於3%，相較前幾年一度達4%至5%，漲勢已明顯回穩。

展望8月狀況，蔡秀慧指出，去年7月有丹娜絲颱風及豪雨造成農業損失22.9億元，影響一路延續至8月，推升去年8月蔬菜價格月增27.69%，形成較高比較基期。若今年8月天候維持穩定，且颱風未造成重大農業損失，預期蔬菜價格年增率將明顯回落，整體CPI年增幅有機會低於7月，但研判仍將維持在2%以上。

蔡秀慧也提醒，民眾對物價的感受與商品購買頻率密切相關，經常購買的食物、外食及日用品價格上漲，感受通常較為明顯；不過，CPI涵蓋經常與非經常購買項目，仍須綜合觀察，不能僅以少數漲幅較大的品項判斷整體物價走勢。

漲幅 CPI 通膨

延伸閱讀

陸7月非官方製造業、服務業PMI雙降 經濟動能放緩

威剛法說會／2027年記憶體供給比今年更緊 LTA只能「保量不保價」

海外股票ETF吹反攻號 00910、00954、00951本月來漲逾10%最亮眼

美股道瓊連三日創高！SpaceX重挫13.6%、超微也跌7% 拖累那指

相關新聞

白海豚不轉彎？周末龜速擦邊 氣象署不排除「這地」發陸警

中颱白海豚持續向西游，預估明天掃過琉球群島後，周末兩天將從台灣北部海面掃過。氣象署仍判斷，明天下午將會針對北方海面發布海上颱風警報，但由於颱風中心通過時，仍可能出現南北修正，若路徑向南幅度增大，不排除暴風半徑有機會觸陸，屆時氣象署將可能發出陸上颱風警報。

通膨壓力未減…7月物價CPI年增率2.54% 連三個月破警戒線

主計總處昨天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率2.54%，雖較6月略降，但仍連續三個月破2%通膨警戒線，主因7月國內汽柴油價格調升，油料費漲幅1成，加上燃油附加費推升國際機票價格；另外食及房租等費用持續上漲，其中外食費年增率再度破3%，國人外食壓力未見紓緩。

白海豚颱風逼近！淡江大橋8日起不排除封閉機車、人行道 改走關渡大橋

白海豚颱風逐漸接近台灣，預估自8月8日（六）起，淡水地區平均風力將達7級以上並持續增強，期間恐出現間歇產生9級以上強陣風，交通部公路局宣布，淡江大橋8日起不排除預警性封閉機車道及人行、自行車道；至於汽車則不受影響，主要是需達10級以上強陣風才會封路。

5年暴增4成！北市高齡駕駛事故成長8倍 繳回駕照北市推這項福利

台北市高齡駕駛事故攀升，北市議員汪志冰指出，高齡駕駛事故5年暴增4成，但駕訓課程僅139人參加，58萬65歲以上人高齡駕照，自願繳回率僅1.4%，北市府應提前介入，增加誘因。北市交通局指出，若繳回駕照，綁定敬老卡搭乘大眾運輸，每月最高可回饋1500元。

圓錐角膜年輕化 基隆長庚成立圓錐角膜中心跨科整合降移植風險

「圓錐角膜」是容易被忽略卻可能造成永久性視力傷害的角膜疾病，好發於青春期至30歲左右的年輕族群，近年因過敏人口增加及3C使用等因素，臨床患者有增加趨勢。

7月CPI年增2.54％再度破通膨警戒線！外食漲幅半年來新高

國內物價漲勢持續，消費者物價指數（CPI）漲幅再度突破2%。主計總處6日公布，7月CPI年增2.54%；其中食物類年增率達十個月新高，外食費年增率也寫下半年來最大漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。