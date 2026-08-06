快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

「我也打了！」日本腦炎病例9成是中高齡 李秉穎：自費打疫苗較安心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，考慮日本腦炎有引起腦炎的風險，幾年前接種日本腦炎疫苗，「還是打了比較安心。」圖／台灣疫苗推動協會提供
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，考慮日本腦炎有引起腦炎的風險，幾年前接種日本腦炎疫苗，「還是打了比較安心。」圖／台灣疫苗推動協會提供

衛福部疾管署統計，至7月底，國內有10例日本腦炎病例，其中僅一例為1歲以下女嬰，其餘皆在50歲以上，更有4例年逾7旬。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，目前許多日本腦炎案例年逾四十歲，原因幼時未接種疫苗，或是兒童時期接種疫苗的保護效果減退，為增加保護力，「我也於幾年前接種日本腦炎疫苗，加以預防。」

國內自1968年開始，兒童常規接種日本腦炎疫苗，現在年逾58歲的民眾都沒打過疫苗，但應該都得過日本腦炎。李秉穎說，物盡天擇、適者生存，一個人活到成年，代表體內已有自然感染抗體，自然感染引起的免疫反應通常持續很久，但若在都市，被病媒蚊叮咬，接觸日本腦炎病毒的機會減少，免疫力逐漸下降，增加日本腦炎風險。

疾管署建議，成人應考慮自費施打一劑日本腦炎疫苗。李秉穎說，如兒童接種日本腦炎公費疫苗後，感染個案年齡很少小於20、30歲；成年人直接自費接種一劑，應可保護20至30年之久。至於，成年人接種一劑是否能保護終身，因無相關研究，目前為追加一劑即可。 

感染日本腦炎症狀類似感冒，一般民眾容易忽略。李秉穎說，日本腦炎感染者病情均較輕微，或甚至沒有症狀，難以及早發現，而惡化至腦炎機率約為幾千分之一，研判原因可能與免疫系統個體差異，或病毒剛好侵犯腦部引起腦炎所致，且感染腦延後沒有藥物可以治療，多採支援性治療。為預防日本腦炎威脅，最有效的方式還是接種疫苗。

李秉穎說，日本腦炎以前是兒科專門疾病，現在成為4、50歲以上族群容易感染疾病，每年發生個案平均2、30個，雖然感染腦炎機率為幾千分之一，但若萬一感染就是幾千分之一的那個人，可能出現嚴重合併症，建議還是接種疫苗來預防感染。

疾管署與台灣疫苗推動協會呼籲，成人應自費施打一劑日本腦炎疫苗，京是考慮日本腦炎有引起腦炎的風險，李秉穎於數年前也接種了日本腦炎疫苗，他說：「還是打了疫苗比較安心。」

日本腦炎 李秉穎

延伸閱讀

日本腦炎今年10例 其中4人逾70歲 家屬寫信給羅一鈞 盼宣導中高齡風險

反覆感冒3個多月 4旬婦不菸不酒不嚼檳榔竟得口咽癌

紐約疑似爆發罕見「兔熱病」！ 專家揭露感染途徑與預防關鍵

今年首例本土傷寒確定病例 中部70多歲女性感染源不明…昨出院養病

相關新聞

白海豚不轉彎？周末龜速擦邊 氣象署不排除「這地」發陸警

中颱白海豚持續向西游，預估明天掃過琉球群島後，周末兩天將從台灣北部海面掃過。氣象署仍判斷，明天下午將會針對北方海面發布海上颱風警報，但由於颱風中心通過時，仍可能出現南北修正，若路徑向南幅度增大，不排除暴風半徑有機會觸陸，屆時氣象署將可能發出陸上颱風警報。

通膨壓力未減…7月物價CPI年增率2.54% 連三個月破警戒線

主計總處昨天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率2.54%，雖較6月略降，但仍連續三個月破2%通膨警戒線，主因7月國內汽柴油價格調升，油料費漲幅1成，加上燃油附加費推升國際機票價格；另外食及房租等費用持續上漲，其中外食費年增率再度破3%，國人外食壓力未見紓緩。

白海豚颱風逼近！淡江大橋8日起不排除封閉機車、人行道 改走關渡大橋

白海豚颱風逐漸接近台灣，預估自8月8日（六）起，淡水地區平均風力將達7級以上並持續增強，期間恐出現間歇產生9級以上強陣風，交通部公路局宣布，淡江大橋8日起不排除預警性封閉機車道及人行、自行車道；至於汽車則不受影響，主要是需達10級以上強陣風才會封路。

5年暴增4成！北市高齡駕駛事故成長8倍 繳回駕照北市推這項福利

台北市高齡駕駛事故攀升，北市議員汪志冰指出，高齡駕駛事故5年暴增4成，但駕訓課程僅139人參加，58萬65歲以上人高齡駕照，自願繳回率僅1.4%，北市府應提前介入，增加誘因。北市交通局指出，若繳回駕照，綁定敬老卡搭乘大眾運輸，每月最高可回饋1500元。

圓錐角膜年輕化 基隆長庚成立圓錐角膜中心跨科整合降移植風險

「圓錐角膜」是容易被忽略卻可能造成永久性視力傷害的角膜疾病，好發於青春期至30歲左右的年輕族群，近年因過敏人口增加及3C使用等因素，臨床患者有增加趨勢。

7月CPI年增2.54％再度破通膨警戒線！外食漲幅半年來新高

國內物價漲勢持續，消費者物價指數（CPI）漲幅再度突破2%。主計總處6日公布，7月CPI年增2.54%；其中食物類年增率達十個月新高，外食費年增率也寫下半年來最大漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。