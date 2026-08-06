「我也打了！」日本腦炎病例9成是中高齡 李秉穎：自費打疫苗較安心

衛福部疾管署統計，至7月底，國內有10例日本腦炎病例，其中僅一例為1歲以下女嬰，其餘皆在50歲以上，更有4例年逾7旬。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，目前許多日本腦炎案例年逾四十歲，原因幼時未接種疫苗，或是兒童時期接種疫苗的保護效果減退，為增加保護力，「我也於幾年前接種日本腦炎疫苗，加以預防。」

國內自1968年開始，兒童常規接種日本腦炎疫苗，現在年逾58歲的民眾都沒打過疫苗，但應該都得過日本腦炎。李秉穎說，物盡天擇、適者生存，一個人活到成年，代表體內已有自然感染抗體，自然感染引起的免疫反應通常持續很久，但若在都市，被病媒蚊叮咬，接觸日本腦炎病毒的機會減少，免疫力逐漸下降，增加日本腦炎風險。

疾管署建議，成人應考慮自費施打一劑日本腦炎疫苗。李秉穎說，如兒童接種日本腦炎公費疫苗後，感染個案年齡很少小於20、30歲；成年人直接自費接種一劑，應可保護20至30年之久。至於，成年人接種一劑是否能保護終身，因無相關研究，目前為追加一劑即可。

感染日本腦炎症狀類似感冒，一般民眾容易忽略。李秉穎說，日本腦炎感染者病情均較輕微，或甚至沒有症狀，難以及早發現，而惡化至腦炎機率約為幾千分之一，研判原因可能與免疫系統個體差異，或病毒剛好侵犯腦部引起腦炎所致，且感染腦延後沒有藥物可以治療，多採支援性治療。為預防日本腦炎威脅，最有效的方式還是接種疫苗。

李秉穎說，日本腦炎以前是兒科專門疾病，現在成為4、50歲以上族群容易感染疾病，每年發生個案平均2、30個，雖然感染腦炎機率為幾千分之一，但若萬一感染就是幾千分之一的那個人，可能出現嚴重合併症，建議還是接種疫苗來預防感染。

疾管署與台灣疫苗推動協會呼籲，成人應自費施打一劑日本腦炎疫苗，京是考慮日本腦炎有引起腦炎的風險，李秉穎於數年前也接種了日本腦炎疫苗，他說：「還是打了疫苗比較安心。」