日本腦炎今年10例其中4人逾70歲…家屬寫信給羅一鈞 盼宣導中高齡風險

日本腦炎不可輕忽，衛福部疾管署統計，今年至7月底，共10例日本腦炎病例，其中僅一例為1歲以下女嬰，其餘皆50歲以上，有4例年逾7旬，包括今年第一例日本腦炎死亡病例。疾管署信箱近日接獲來信，一位家屬說她感染日本腦炎的父親正與死神搏鬥，深感多數民眾不知日本腦炎對中高齡的危險性及嚴重性，寫信要求疾管署正視。

這位民眾民出5點建議：

一、加強40歲以上中高齡族群日本腦炎衛教宣導，讓民眾知道成人亦可能感染且可能造成嚴重後遺症。

二、強化自費日本腦炎疫苗資訊可近性，不僅放置於網站專區，更應透過媒體、地方衛生單位及醫療院所主動宣導。

三、建立更容易查詢的自費接種院所資訊，避免民眾在需要時仍不知道去哪裡諮詢。

四、檢討中高齡族群日本腦炎免疫缺口，評估高風險族群相關疫苗政策。

五、針對確診個案後的病媒蚊監測及防疫措施，增加資訊透明度，讓民眾了解相關措施的科學依據及成效。

民眾表示，疾管署相關媒宣費被刪減是事實，過去數十年來民眾對日本腦炎的認識不足、中老年人的防疫缺口、以及自費疫苗資訊取得不易，也都是事實，希望疾管署能多加重視。

疾管署長羅一鈞說，關於呼籲成年人自費接種日本腦炎疫苗的訊息，已著手研擬將資訊放在更顯著的位置，增加民眾的可近性。目前日本腦炎公費疫苗提供出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，主因是兒童感染日本腦炎的症狀比較嚴重，且發病機率高，所以針對兒童全面性接種，成人自費接種也可以延長保護力。

日本腦炎初期症狀為發燒、全身倦怠、疲倦、食欲不振等，不同於感冒合併流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等症狀，因此應區分是不是有明顯上呼吸道症狀，或以發燒、全身疲倦等主，需要鑑別診斷。疾管署已請臨床醫師多注意及詢問患者相關接觸史，如有無豬舍、鴿舍等接觸史。

羅一鈞說，每年日本腦炎流行期為5至10月，疾管署加強宣導，並公布感染及死亡個案，目前有些民眾對日本腦炎覺得習以為常，沒有特別注意，感謝網友分享家人經驗，用家屬角度提醒民眾注意。

疾管署副署長林明誠表示，任何民眾對防疫工作的建議，疾管署都非常重視。日本腦炎流行季節主要為每年5至10月，病例高峰通常出現在6至7月。疾管署每年均於流行期前函請地方政府向民眾衛教宣導疾病傳播途徑與預防方法、提醒攜帶家中適齡幼兒接種疫苗、鼓勵高風險對象自費接種疫苗。

也針對病例發生地點以掛燈方式誘捕病媒蚊及進行病毒檢測。有病例發生時，也會透過多元衛教宣導管道，提醒民眾預防措施，並提醒醫療院所提高通報警覺。目前各縣市日本腦炎幼兒常規接種屬於公費對象，由合約院所執行；至於成人自費接種，則可洽全台共33家旅遊醫學合約醫院（特約門診）。