白海豚不轉彎？周末龜速擦邊 氣象署不排除「這地」發陸警

中颱白海豚持續向西游，預估明天掃過琉球群島後，周末兩天將從台灣北部海面掃過。氣象署仍判斷，明天下午將會針對北方海面發布海上颱風警報，但由於颱風中心通過時，仍可能出現南北修正，若路徑向南幅度增大，不排除暴風半徑有機會觸陸，屆時氣象署將可能發出陸上颱風警報。

中颱白海豚今天下午2時，已經來到台北東北東方1120公里海面上，持續以偏西方向移動，預計明天中心就會來到琉球群島附近，並於周末兩天從台灣北部海面通過。

有氣象粉專稱白海豚為今年首個陸警颱「巴威颱風」的「輕量版本」。因為白海豚在靠近台灣時，強度雖然會再減弱，但預估七級暴風半徑仍可維持300公里左右。再加上白海豚游好慢，外圍環流影響台灣時間將達到48小時。

氣象署預估明天下半天將會針對北部海域、東北部海域發布海上颱風警報，但颱風中心掃過時，可能再出現南北修正的狀況，因此要是白海豚稍微偏南一些，氣象署也不排除發布陸上颱風警報。而由於颱風預計於下周一登陸中國，馬祖地區距離中心位置較接近，因此氣象署也不排除屆時將針對馬祖發陸警。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天開始颱風外圍環流將會影響台灣。清晨中南部地區有局部大雨機率，西半部地區整天不定時局部短暫陣雨、東北部也有零星降雨。

張承傳指出，周末兩天將是颱風影響最劇烈的時候，北部地區、中部山區整天有持續雨勢，且可能達到局部大雨或豪雨等級。尤其是北部山區，有局部豪雨可能。而中南部、東北部及花東山區也有局部短暫陣雨，中部地區也有局部大雨機率。

張承傳說，下周一颱風逐漸靠近中國後，台灣風向改吹西南風，待中心登陸，西南風將會趨緩，連帶迎風面中南部雨勢也會小一些。不過西半部仍有局部短暫陣雨、東半部零星降雨，南部山區雨勢會稍微大一些些。