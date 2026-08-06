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通膨壓力未減…7月物價CPI年增率2.54% 連三個月破警戒線

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
消費者物價指數已經連續三個月逾2%，民眾外食壓力也變大。聯合報系資料照
消費者物價指數已經連續三個月逾2%，民眾外食壓力也變大。聯合報系資料照

主計總處昨天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率2.54%，雖較6月略降，但仍連續三個月破2%通膨警戒線，主因7月國內汽柴油價格調升，油料費漲幅1成，加上燃油附加費推升國際機票價格；另外食及房租等費用持續上漲，其中外食費年增率再度破3%，國人外食壓力未見紓緩。

今年5月CPI衝破通膨警戒線之後，6、7月接連再破2%，由於美伊戰事仍未停火，使得外界對接下來物價壓力不敢掉以輕心。

主計總處統計，7月CPI較上年同月漲2.54％，其中7月國內汽柴油價格仍較上年同月為高，油料費漲幅約 1 成，加上燃油附加費推升國際機票價格，以及旅遊團費等娛樂服務費用也調高，此外，蔬菜與外食費續漲，房租及家庭管理費用、電費、燃氣等價格均較上年為高，與電腦等教養設備及用具價格上揚，惟水果及交通工具等價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果及能源，核心CPI，漲2.38％。

7月外食費則年增率也持續升高到3.05%，顯示外食族物價壓力難以紓緩。房市降溫，也讓房租增速緩慢下降，7月房租年增率再降到1.73%。

另外生產者物價指數(PPI)年增率漲16.94％，美元計價的進、出口物價指數(IPI、EPI)年增率分別漲16.64％及漲19.71％，顯示廠商生產成本持續上揚，不利未來物價趨緩。

通膨 物價

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