台南高溫天數恐多16.5天！南市府：打造韌性城市 財源分配應更公平

台南市被環團評為六都之中，風災、水災、高溫等衝擊指標全數擠進前3名的城市，未來在升溫攝氏2度的情境下，台南35度高溫天數將增加16.5天，居全台之冠。南市府表示，面對極端降雨及高溫事件逐漸成為新常態，市府近年積極推動城市韌性建設，並完成「台南市氣候變遷調適執行方案」，從防洪治水、高溫調適、水資源管理、海岸防護、土地利用及智慧防災等面向，全面提升城市因應氣候變遷的能力。

在極端降雨方面，市府水利局持續推動雨水下水道、抽水站、滯洪池及區域排水改善等工程。相較莫拉克颱風期間約5.5萬公頃淹水面積，近年極端降雨事件淹水面積已降至約770公頃，減幅約98%。此外，市府也持續精進「台南水情即時通」、自主防災社區、逕流分擔及出流管制等措施，其中2010年至2025年累積核定出流管制滯洪量約2463萬立方公尺，居全國第一，透過工程與非工程措施並進，持續提升城市面對極端氣候的調適能力。

針對高溫議題，市府工務局持續推動都市降溫及綠色基盤建設。根據衛星遙測調查，台南市綠覆率達32%，居六都第一，並持續擴大植樹、公園綠地及街道綠美化，改善都市熱環境；衛生局也持續辦理熱傷害預防宣導及高風險族群關懷，降低高溫對市民健康的影響，提升城市面對高溫事件的韌性。

南市府強調，打造韌性城市並非一蹴可幾，而是需要長期、持續且穩定的資源投入，地方財政能力更直接攸關治水、防災及氣候調適建設的推動能量。這也是市長黃偉哲當初反對藍白立委強行通過新版「財政收支劃分法」的重要原因之一。

市府指出，新版財劃法雖增加台南約163億元統籌分配稅款，但在六都中增幅偏低，每人平均約2.6萬元，低於台北市約4.46萬元，未能充分反映台南幅員廣大、淹水潛勢面積約占全國三分之一，以及持續投入治水、防災與氣候調適建設的實際需求。

南市府強調，面對極端氣候帶來的挑戰，地方政府站在第一線守護市民生命財產安全，更需要合理且充足的財政支持。唯有建立公平合理的財政資源分配制度，才能讓地方持續推動治水、防災、都市降溫及各項氣候調適工作，全面提升城市韌性。