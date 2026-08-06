父親節全台217家7-ELEVEN千禧血壓站門市量健康！前50名送香蕉、豆漿

由統一集團千禧之愛健康基金會與7-ELEVEN聯合舉辦的「全國健康日」，全台7-ELEVEN千禧血壓站門市同日齊為社區民眾量血壓腰圍活動，每年皆有超過1萬位民眾參與。今年第17屆訂於8月8日父親節當天上午9點至12點於全台217家7-ELEVEN千禧血壓站門市舉辦，活動當天將有服務志工及醫事人員幫民眾量測腰圍、血壓並提供衛教，各指定門市完成量測的前50位民眾可免費獲得「上等蕉」、「統一陽光無糖高纖豆漿」和獨家設計的「霹靂 PILIGILI」貼紙量尺，各門市也會於活動後加碼抽出一台血壓計送給幸運參加者。

此外，民眾於活動現場登入千禧之愛健康基金會攜手統一超商數位發展中心於集團uniopen APP全新建置的「健康ACE」單元，繼續完成代謝症候群風險評估，即可獲8月限定挑戰「健康行動值」150分，免費兌換一顆茶葉蛋。

為了讓預防慢性病及健康飲食教育向下扎根，7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會7月起於全台217千禧血壓站門市聯手推出「小小營養師」親子學習活動。參加的小朋友將換上超萌的專屬「營養師小白袍」化身家庭健康守門員，親自為爸爸媽媽或阿公阿嬤量測血壓與腰圍，判讀是否超標，再一起依「我的餐盤」飲食原則進行店內六大類「健康食物尋寶」。闖關成功後，可帶回總價值超過250元的「六大類食物健康餐盒」及結合聯合國SDGs永續指標的獨家「我的餐盤磁鐵遊戲」。目前活動已起跑，全台將舉辦百場，名額有限，歡迎家中有3～8歲孩童者家長至該縣市設有千禧血壓站的7-ELEVEN門市洽詢報名。

千禧之愛健康基金會表示，目前7-ELEVEN千禧血壓站門市已遍布全台22縣市，於2025年榮獲國健署「安心血壓站」認證，是全台唯一24小時服務的社區健康血壓站系統，在今年也全數升級為智慧連線型 ，可透過ibon免費列印血壓記錄和30日血壓趨勢供自我及醫用追蹤。今年8月起，開始導入uniopen APP「健康ACE」單元供手機同步查詢血壓值，還納入健走、量腰、量血壓、多吃蔬果等健康小活動，可累積「健康行動值」兌換7-ELEVEN茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項指定健康商品，89量腰日活動期間（即日起至8月31日）還有限定挑戰任務可抽萬元大獎。

●7-ELEVEN千禧血壓站查詢：https://www.1000-love.org.tw/activity/retail

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會7月起於全台217千禧血壓站門市聯手推出「小小營養師」親子學習活動，小小營養師們除了獲頒證書，更開心帶回總價值超過250元的「六大類食物健康盒」與結合SDGs永續指標的「我的餐盤磁鐵遊戲組」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會7月起於全台217千禧血壓站門市聯手推出「小小營養師」親子學習活動，小小營養師穿梭在貨架前尋找健康的六大類食物選擇。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會7月起於全台217千禧血壓站門市聯手推出「小小營養師」親子學習活動，全台將舉辦百場。圖／7-ELEVEN提供