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北醫附醫創院50年 草創時期曾做過「這些」創舉

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院今舉辦50周年院慶。圖／北醫附醫提供
台北醫學大學附設醫院今舉辦50周年院慶。圖／北醫附醫提供

台北醫學大學附設醫院今舉辦50周年院慶，以「傳承五十、願景成實」為主軸，邀請各界見證半世紀的傳承，並宣布於明年中旬啟動第一醫療大樓重建工程，推動臺北市首件醫院危老重建案，完工後四棟醫療大樓將依「5A」定位串聯整合，邁向智慧、人文、永續、韌性的未來醫院願景。

創立於民國65年的北醫附醫，為台北醫學大學第一家附屬醫院，於同年8月6日正式開診，創院之初開設內科、外科、婦產科及小兒科，並推出百元門診、夜間門診等醫界創舉，以病人需求為出發點，持續創新的精神，成為醫院發展的核心信念。50年來，北醫附醫從創院初期300床，逐步成長為800床的準醫學中心，展現醫療、教學、研究與創新並進的醫學中心量能。

北醫附醫今舉辦院慶，台北醫學大學董事長林建煌、董事陳瑞杰及校長吳麥斯都到場慶賀，史瓦帝尼駐台大使館代理館長Abbigail Pieterse、衛生福利部健保署署長陳亮妤、台北市蔣萬安也到場參與；台北醫學大學李祖德董事則以北醫附醫第一代住院醫師的身分，分享參與醫院草創、一路見證發展的深刻感受。

北醫附醫院長施俊明表示，50年來凝聚歷任院長的遠見與全體同仁努力，從制度奠基、醫療發展、人才培育、空間拓展，到多次通過國內外重要評鑑，逐步提升醫院整體量能與醫療品質，奠定北醫附醫今日的規模。面對下一個世代的醫療需求，他特別感謝學校與董事會長期以來的支持，讓醫院得以在既有基礎上啟動第一醫療大樓重建計畫，為病人打造更完善、優質的醫療照護環境。

施俊明表示，第一醫療大樓是醫院歷史最悠久的大樓，重建工程不只是更新一棟50年的建物，而是重新思考未來醫療的樣貌，將醫院將來需要面對的醫療型態、照護需求與空間彈性，一併納入規劃；因此規畫以「5S」作為核心發展藍圖，涵蓋安全（Safety）、智慧（Smart）、高效（Speed）、支持（Support）及永續（Sustainability），打造兼具安全、智慧、高效與永續的照護環境。

第一醫療大樓重建工程預計明年中旬動工，期間將妥善規劃動線與量能調度，現有醫療服務不受影響，持續提供病人穩定、安全的就醫環境。重建後的第一醫療大樓預計於2031年完工啟用，屆時全院四棟醫療大樓將分別對應門診（Ambulatory）、創齡照護（Active Aging）、急重症醫療（Acute Care）、尖端醫療（Advanced）等功能，透過數位鏈結整合醫療服務，朝向韌性永續（Adaptive）發展，落實「以人為本、智慧協作」的未來醫院願景。

施俊明說，50周年是北醫附醫發展的重要里程碑，也是邁向下一個階段的起點，而第一醫療大樓重建，正是開啟此階段的關鍵工程。放眼未來，將延續「以病人為中心」的創院精神，秉持尊重生命的理念，持續精進醫療品質，打造病人信賴的醫院，同時為同仁營造高效且友善的工作環境，共同邁向引領下一世代照護的未來醫院。

北醫附醫

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