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影／智慧醫療委員會成立 陳菁徽：讓智慧醫療不只停留在技術展示

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院厚生會下午舉辦「智慧醫療委員會成立大會暨第一次專家會議」，立法院厚生會會長陳菁徽立委（右二）、副會長王正旭立委（右一）、厚生會智慧醫療委員會主任委員陳適安（左二）院長等出席。記者曾學仁／攝影
立法院厚生會下午舉辦「智慧醫療委員會成立大會暨第一次專家會議」，立法院厚生會會長陳菁徽立委（右二）、副會長王正旭立委（右一）、厚生會智慧醫療委員會主任委員陳適安（左二）院長等出席。記者曾學仁／攝影

立法院厚生會下午舉辦「智慧醫療委員會成立大會暨第一次專家會議」，立法院厚生會會長陳菁徽立委、副會長王正旭立委、厚生會智慧醫療委員會主任委員陳適安院長等出席。

陳菁徽表示目前我國智慧醫療政策分散於醫療、科技、個資、資安及產業等不同主管體系，醫療機構在導入AI與數位工具時，仍可能面臨資料使用規範不明、系統互通困難、責任歸屬待釐清等問題。若缺乏跨部門整合與一致的治理架構，不僅可能影響技術落地，也難以同時保障病人權益、醫療安全與產業創新。

智慧醫療委員會由立法院厚生會召集，邀集邀請台中榮民總醫院名譽院長陳適安擔任主任委員，集結15位橫跨醫療、科技、人工智慧、產業及科技法律領域的產學專家，共同為台灣智慧醫療發展提出具體政策建言。成立大會後並召開第一次專家會議，聚焦「健康資料治理與安全流通」、「智慧醫療應用與IT跨域人力」及「人工智慧基本法架構下的數位醫療治理」三大議題，並邀請行政部門共同回應，推動健康資料利用、醫療AI風險分級、責任歸屬、人才培育與健保給付等制度逐步接軌，讓智慧醫療不只停留在技術展示，而能真正進入醫療現場、改善照護品質。

陳菁徽 資安 王正旭 立法院

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