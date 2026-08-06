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白海豚颱風逼近！淡江大橋8日起不排除封閉機車、人行道 改走關渡大橋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到白海豚颱風影響，淡江大橋8日起不排除預警性封閉機車道及人行、自行車道。圖／交通部公路局提供
受到白海豚颱風影響，淡江大橋8日起不排除預警性封閉機車道及人行、自行車道。圖／交通部公路局提供

白海豚颱風逐漸接近台灣，預估自8月8日（六）起，淡水地區平均風力將達7級以上並持續增強，期間恐出現間歇產生9級以上強陣風，交通部公路局宣布，淡江大橋8日起不排除預警性封閉機車道及人行、自行車道；至於汽車則不受影響，主要是需達10級以上強陣風才會封路。

公路局表示，為維護用路人行車安全，北區養護工程分局將依據淡江大橋強風管制標準，不排除自8月8日起，針對淡江大橋的機車道、人行/自行車道實施預警性封閉管制或改道宣導，快車道實施降速管制，以確保人車安全。

景美工務段呼籲，颱風期間請用路人多加留意天候狀況，並儘量避免進入濱海及山區路段。屆時若淡江大橋相關車道實施管制封閉，往來淡水與八里之間的用路人，請配合現場交管引導改行關渡大橋等替代道路。

根據公路局目前律定的處理機制，若平均風速達到8級風，將封閉機車道、人行道、自行車道；若平均風速達到10級風的時候，淡江大橋會全橋封閉，連汽車都不能上橋。

白海豚颱風 淡江大橋

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