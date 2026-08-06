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山友注意！天池山莊基地台遭雷擊 能高西段通訊不穩恐失聯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
能高越嶺國家步道西段及路線上的天池山莊，為登山熱門路線及山屋。圖／林業保育署南投分署提供
能高越嶺國家步道西段及路線上的天池山莊，為登山熱門路線及山屋。圖／林業保育署南投分署提供

能高越嶺國家步道西段及路線上的天池山莊，為登山熱門路線及山屋，唯山莊鄰近基地台近期遭雷擊受損，導致訊號不穩，恐無法通話上網。林保署南投分署呼籲山友務必下載離線地圖，並提醒颱風季，步道可能隨時封閉，應隨時留意公告。

林業保育署南投分署指出，能高越嶺道西段是熱門登山路線，路線上的天池山莊同樣頗負盛名，唯其部分路段地質脆弱，易受風雨影響受損，原先屯原登山口0至1K因多次災害崩塌無法挽救，須繞道由雲天宮進入。

而因時序進入夏秋交替的颱風季節，山區天氣狀況多，天池山莊鄰近基地台日前受到雷擊及豪雨影響損壞，尚未修復，導致山區手機訊號極不穩定，可能完全無法通話或上網，所以目前能高西段沿線較穩定的通訊點約位於10K處。

林保署南投分署表示，由於目前能高西段通訊欠佳，登山者務必事先下載離線地圖，勿過度依賴手機即時通訊，而在入山前須至入口服務站辦理報到，單日往返應填寫登記表投入箱內，並落實山下留守制度，於10K通訊點向留守人報平安。

此外，山區天氣瞬息萬變，尤其適逢颱風季，登山務必審慎評估，若氣象署發布颱風警報，該分署將視實際山區環境進行步道預警性封閉，同步啟動天池山莊退費機制，山友務必隨時留意天池山莊官網（https://tconline.forest.gov.tw/）。

該分署也強調，登山務必落實「天候、裝備、適時撤退」，出發前應持續關注氣象預報，有颱風趨勢就應避免冒險入山，入山前須備妥合格雨衣褲及保暖衣物防範失溫；在山區若遇大雨或觀察到落石跡象，該撤退就該撤退，確保生命安全。

南投 山友 基地台

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