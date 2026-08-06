今年首例本土傷寒確定病例 中部70多歲女性感染源不明…昨出院養病

疾管署今公布我國今年首例本土傷寒確定病例，為中部70多歲女性，具慢性病史，近期無國內外旅遊史，於7月中旬出現發燒及腹瀉等症狀，因症狀未改善，就醫後住院治療，經採檢送驗確診，個案目前已出院返家休養。疾管署發言人林明誠表示，今年累計確診共4例，另3例為境外移入，本土病例數跟過去4年相都是介於1至3例中間，並沒有特殊情況。

林明誠說明，在7月中旬出現發燒跟腹瀉的症狀，但是因為症狀都沒有改善，4天後急診檢查，因有腸胃症狀，所以加做糞便檢查，驗出傷寒桿菌，收治住院，目前個案已經於昨天出院在家休養，但可能還會有傳染力，所以持續追蹤中。

另經調查計有同住家人3名與相關接觸者42名，其中1人有腹瀉症狀，衛生單位已完成3名同住家人及1名有症狀接觸者採檢送驗，4人檢驗結果均為陰性，目前感染源不明，並同時衛教接觸者進行健康監測，以及落實飲食與手部衛生。

依疾管署統計資料顯示，國內今年累計4例傷寒確定病例，其中1例本土病例及3例境外移入，本土病例數與2022至2025年同期介於1至3例相當。國內自2022年起迄今累計40例，其中11例本土病例及29例境外移入，年齡以20至39歲為多，境外移入以印尼22例為多。

疾管署說明，傷寒為第二類法定傳染病，是由傷寒桿菌引起腸道傳染病，潛伏期一般為8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食品或飲水而傳播，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、倦怠、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食品須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉汙染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食品前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。