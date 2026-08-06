5年暴增4成！北市高齡駕駛事故成長8倍 繳回駕照北市推這項福利

台北市高齡駕駛事故攀升，北市議員汪志冰指出，高齡駕駛事故5年暴增4成，但駕訓課程僅139人參加，58萬65歲以上人高齡駕照，自願繳回率僅1.4%，北市府應提前介入，增加誘因。北市交通局指出，若繳回駕照，綁定敬老卡搭乘大眾運輸，每月最高可回饋1500元。

汪志冰下午在議會交通部門質詢指出，檢視台北市交通事故及高齡駕駛相關資料發現，65歲以上駕駛交通事故，近五年來從110年8706件逐年增加至114年1萬2204件，5年間暴增3498件，以汽車事故為最大宗；反觀同期全市整體交通事故則從8萬9989件增加至9萬4495件，增幅僅約5%，高齡駕駛事故成長速度約為全市事故的8倍。

她說，進一步分析近期全市事故案件有減少的跡象，然而其中高齡事故占比卻呈現每年節節升高的趨勢，5年間占全市整體事故占比由9.7%上升至13%，肇事原因以「未依規定讓車」最多。

汪志冰也指出，根據近110年至115年6月止期間計算，75歲以上自願繳回計8351人，僅僅占75歲以上人數6.5%，根本微乎其微，且近二年自願繳回人數呈現下降趨勢，和調查結果有極大出入，更有高達57%的受訪者，不知道現行自願繳回駕照措施，可見宣導仍嫌不足。

汪志冰說，交通部同樣也有培訓「路老師」以宣導交通安全，且自112年補助與村里長宣導高齡交通安全觀念，但進一步檢視北市各行政區112至114年宣導成效來看，經費由80萬提高到116萬左右，場次也由63場增加到109場，但平均參與人數卻從每場41人降到24人，成效明顯不彰。

交通局長謝銘鴻指出，北市上課地點在里辦公室，人數的確不足，成效不佳，這點北市會檢討。至於繳回的誘因，交通局也表示，使用綁定的敬老卡或社福卡電子錢包搭乘大眾運輸，當月實際乘車花費享50%現金回饋。

交通局說，金額上限每人每月最高回饋1500元，2年總計最高3萬6000元，適用運具包含市區公車、公路客運、國道客運、台鐵、全台捷運、輕軌、公共自行車（YouBike）、渡輪及裝有電子票證設備之計程車。