台大醫院研究：瘦身針除了減重 還能降低罹癌機率

打瘦身針（或稱瘦瘦針）可以降低罹患癌症的機率！台大醫院婦產科團隊6日指出，無糖尿病肥胖成年人使用GLP-1受體促效劑者，相較於僅接受飲食及運動諮詢者，肥胖相關癌症發生風險顯著降低41%。由於子宮內膜癌患者多有肥胖症狀，台大盼相關研究能強化相關癌症防護。

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑因具有顯著減重效果而廣受關注，然而，對於沒有糖尿病的肥胖族群而言，是否能進一步降低癌症風險，過去仍缺乏大型研究提供明確證據。

性別體重不同都下降

台大醫院婦產部研究團隊與國內外研究機構合作，運用美國大型真實世界電子病歷資料庫進行回溯性研究，包含1.13億美國患者的全國性多中心資料庫進行辨識，對於沒有糖尿病但有肥胖的成人，使用GLP-1這類藥物減重，相較僅採取運動或飲食諮詢的患者，可降低罹患13種肥胖相關癌症41%。

團隊指出，無論是男性或女性、BMI 數值是否大於 40，甚至是使用不同的 GLP-1 藥物，皆顯示出癌症發生率下降趨勢。台大醫院婦產部婦科主任陳啓豪特別指出，子宮內膜癌高居台灣女性癌症第五位，且許多患者都具有肥胖這個危險因子，此研究結果顯示這類藥物具有極佳的防癌潛力。

因果機制還要探討

「瘦瘦針有可能有防癌效果！」婦產部婦科醫師許恒誠指出，GLP-1 有可能不僅是減重藥物，更有機會透過特定機制達到預防肥胖相關癌症的效果，讓高風險族群獲得更積極的癌症防護。不過此研究的後續尚待前瞻性研究進一步證實研究成果，是否使用藥物要與臨床醫師諮詢。

在研究方法上的意義，台大醫院婦產部主任楊政憲指出，在尚未有大規模的隨機對照試驗之前，團隊成功將複雜的電子病歷轉化為高品質的「模擬臨床試驗」，讓龐大的數據可以導出具備因果推論價值的實證醫學證據，嘗試一窺現今肥胖問題的可能解決方案。

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