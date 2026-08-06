白海豚路徑往西 父親節將在雨中過

父親節周末將會在颱風帶來的風雨中渡過！中央氣象署6日指出，8到10日有可能受颱風與外圍環流影響，中部以北會有大雨；氣象專家吳德榮則說，白海豚8日北轉角度會是影響台灣程度多寡的關鍵。專家賈新興指出，8至9日臺中以南局部地區雨勢較大，民眾要多留意。

觀察8日北轉狀況

中央氣象署指出，7日白海豚颱風外圍雲系接近，西半部地區有局部短暫陣雨，東北部地區有零星短暫陣雨；8、9日北部地區及中部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，中南部、東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨，10日西半部地區有局部短暫陣雨。

11日、12日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。中央大氣系兼任教授吳德榮則說，白海豚仍維持大型中颱，偏西進行，預估7日通過琉球附近，8日進入東海南部，移速減慢，逐漸偏北轉，不確定性增大。

花東會有焚風

吳德榮說，9日前白海豚環流逐漸通過台灣北部海面，受其外圍掠過，明天北部及中南部將轉為有局部短暫陣雨的天氣，8、9日雨勢加大、略轉涼，東半部因背風側過山沉降，有極端高溫出現，各地皆應注意較強陣風。10至12日颱風遠離，台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢。

氣象專家賈新興則說，7至9日花東應留意焚風，8至9日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率，7日苗栗以北有局部短暫雨，臺中以南亦有零星短暫雨，午後各地山區及屏東有零星短暫雨。至於是否會發布陸上颱風警報，要看7日的預報與颱風動向決定。

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