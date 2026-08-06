快訊

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了 訂20%是製造問題非解決問題

國安基金第九次護盤標的揭曉！權王台積電買最多大賺77億 報酬率100%

北京對台「失能戰」曝光！3手段癱瘓台北市 迫使屈服非摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風最怕豬舍突然停電！白海豚逼近　台電嘉義區處全面戒備

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台電表示，颱風造成停電後，復電依序從變電所、主幹線到分歧線，先恢復主要聚落供電，再逐步推進至各用戶。圖／台電嘉義區處提供
台電表示，颱風造成停電後，復電依序從變電所、主幹線到分歧線，先恢復主要聚落供電，再逐步推進至各用戶。圖／台電嘉義區處提供

颱風「白海豚」逼近，外圍環流可能為嘉義帶來強風豪雨，台電嘉義區營業處啟動防颱整備，搶修人力、工程車輛及機具待命，並特別提醒嘉義畜牧、養殖業者，排風、降溫、抽水等設備高度仰賴供電，應提前檢查用電及備援設備，降低停電造成的損失。

台電嘉義區處表示，目前已預先完成搶修人員、工程車輛及機具設備整備，並針對易致災路段進行線路巡檢及樹木修剪，同時抽調備用發電機待命，一旦發生停電事故，將視災情投入搶修。

嘉義縣畜牧及養殖產業密集，尤其養豬場內排風、空調、溫控等設備必須維持運轉，一旦颱風造成線路故障、長時間停電，可能直接影響畜禽安全。台電嘉義區處昨天拜會嘉義縣養豬事業發展協會總幹事謝宜庭，請協會轉知會員提前檢查場內電力設備。

謝宜庭表示，豬舍排風及降溫設備是維持豬隻生命的重要設施，將協助向會員宣導，提前做好防颱及用電安全準備。

處長顏錦義說，一般住家也應提前檢視用電安全，強風可能造成路樹倒塌、壓損線路，易淹水地區應注意地下室防淹措施；陽台及窗邊電器可事先拔除插頭，戶外插座也應做好防水。若發現掉落或外露電線，切勿撿拾、靠近或碰觸，應通知台電處理。

台電表示，颱風造成停電後，原則上依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」順序復電，並優先處理捷運、火車、自來水及通信等公共設施，再處理一般用戶；實際搶修速度仍會受到停電範圍、道路交通及風雨狀況影響。

如遇停電，民眾可利用「台灣電力APP」或台電官網通報，也可撥打1911客服專線；台電嘉義區處另設05-2226711停電通報專線，呼籲可使用網路者優先採線上通報，將電話管道留給不便使用網路的民眾。

台電嘉義區處因應颱風「白海豚」逼近，提前拜會嘉義縣養豬事業發展協會，宣導畜牧業者落實電力設備檢修及防颱準備。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處因應颱風「白海豚」逼近，提前拜會嘉義縣養豬事業發展協會，宣導畜牧業者落實電力設備檢修及防颱準備。圖／台電嘉義區處提供

台電嘉義區處加強防颱用電安全宣導，提醒民眾颱風期間強風豪雨可能造成線路受損，應提前檢查住家用電設備。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處加強防颱用電安全宣導，提醒民眾颱風期間強風豪雨可能造成線路受損，應提前檢查住家用電設備。圖／台電嘉義區處提供

嘉義 停電 白海豚

延伸閱讀

高雄烤鴨名店搶開幕「偷跑試設備」 超載燒變電箱害周邊大停電

疑雷擊！台南東山逾860戶晚間一度停電

颱風「白海豚」逼近台北市超前部署 翡翠水庫預留近3成蓄洪防災

海浪恐達10公尺！「白海豚」逼近大陸華東沿海 浙江福建嚴陣以待

相關新聞

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

白海豚颱風周六至下周一最接近台灣，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，白海豚在經過一個晚上乾空氣的侵擾後，眼牆竟又再次爆發出對流，並重新卷繞，底層依舊保持完整。這已經是它第四度面臨內眼被乾空氣入侵的情況了，卻依舊能扛住，十分頑強。

24歲就有100萬存款！她公開存錢祕訣 網自嘲：我還在媽媽10元

24歲女網友在Dcard分享存款達100萬元的經驗，引發熱議。她感謝家庭支持，無學貸壓力，並透過賣卡片與貼圖累積財富。網友熱烈祝賀，鼓勵彼此努力追求存款目標。

太噁心！老鼠爬上河粉店餐檯偷吃畫面瘋傳 顧客崩潰：吃過2次

中和一越南河粉店驚現鼠患，網友分享影片引發食安熱議。顧客表示「這實在是太扯」，對店家衛生問題表達嚴重擔憂，呼籲投訴與通報衛生局。影片中老鼠在餐檯上活動，畫面令人毛骨悚然。

反覆感冒3個多月 4旬婦不菸不酒不嚼檳榔竟得口咽癌

彰化縣48歲蕭姓婦人今年過年前後反覆感冒，摸到脖子右側有腫瘤，到診所就醫，醫師建議注意腫瘤變化，她的腫瘤沒變大但感冒也沒好，轉往醫院檢查確診人類乳突病毒造成的口咽癌轉移至淋巴結，經手術切除腫瘤並化療、放射線治療，目前病情穩定。

見男童咬免洗筷奔跑嚇壞！腦外科醫憶昔死亡意外急籲：大人也不行

據日媒maidona news報導，一位腦外科專科醫師Kou（@FPkinmui），之前在假日的百貨公司美食街中看到驚險的一幕。一名看似學齡前的男童，口中咬著免洗筷，在擁擠的人群中來回穿梭奔跑。這情形讓醫師當場捏了一把冷汗，因為現場人潮太多，他也無法確認家長是否在旁邊。之後，他在網路上發文呼籲家長務必提高警覺。

汗臭洗不掉？花王揭5大洗衣NG 洗衣精加太多反更糟

夏季天氣炎熱，衣物容易沾滿汗水與皮脂，即使放進洗衣機清洗，仍可能殘留一股難聞的汗臭味。不少人以為多加一些洗衣精或柔軟精，就能提升清潔、除臭效果，但這種做法不僅未必有效，還可能讓衣服更難洗乾淨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。