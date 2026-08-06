颱風最怕豬舍突然停電！白海豚逼近　台電嘉義區處全面戒備

颱風「白海豚」逼近，外圍環流可能為嘉義帶來強風豪雨，台電嘉義區營業處啟動防颱整備，搶修人力、工程車輛及機具待命，並特別提醒嘉義畜牧、養殖業者，排風、降溫、抽水等設備高度仰賴供電，應提前檢查用電及備援設備，降低停電造成的損失。

台電嘉義區處表示，目前已預先完成搶修人員、工程車輛及機具設備整備，並針對易致災路段進行線路巡檢及樹木修剪，同時抽調備用發電機待命，一旦發生停電事故，將視災情投入搶修。

嘉義縣畜牧及養殖產業密集，尤其養豬場內排風、空調、溫控等設備必須維持運轉，一旦颱風造成線路故障、長時間停電，可能直接影響畜禽安全。台電嘉義區處昨天拜會嘉義縣養豬事業發展協會總幹事謝宜庭，請協會轉知會員提前檢查場內電力設備。

謝宜庭表示，豬舍排風及降溫設備是維持豬隻生命的重要設施，將協助向會員宣導，提前做好防颱及用電安全準備。

處長顏錦義說，一般住家也應提前檢視用電安全，強風可能造成路樹倒塌、壓損線路，易淹水地區應注意地下室防淹措施；陽台及窗邊電器可事先拔除插頭，戶外插座也應做好防水。若發現掉落或外露電線，切勿撿拾、靠近或碰觸，應通知台電處理。

台電表示，颱風造成停電後，原則上依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」順序復電，並優先處理捷運、火車、自來水及通信等公共設施，再處理一般用戶；實際搶修速度仍會受到停電範圍、道路交通及風雨狀況影響。

如遇停電，民眾可利用「台灣電力APP」或台電官網通報，也可撥打1911客服專線；台電嘉義區處另設05-2226711停電通報專線，呼籲可使用網路者優先採線上通報，將電話管道留給不便使用網路的民眾。

台電嘉義區處因應颱風「白海豚」逼近，提前拜會嘉義縣養豬事業發展協會，宣導畜牧業者落實電力設備檢修及防颱準備。圖／台電嘉義區處提供