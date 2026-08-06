反覆感冒3個多月 4旬婦不菸不酒不嚼檳榔竟得口咽癌

彰化縣48歲蕭姓婦人今年過年前後反覆感冒，摸到脖子右側有腫瘤，到診所就醫，醫師建議注意腫瘤變化，她的腫瘤沒變大但感冒也沒好，轉往醫院檢查確診人類乳突病毒造成的口咽癌轉移至淋巴結，經手術切除腫瘤並化療、放射線治療，目前病情穩定。

今天回診的蕭姓病人表示，她很少感冒，今年春節前開始感冒，症狀是流鼻水和輕微發燒，時好時壞，起初不以為意，後來摸到脖子右側有腫瘤，診所醫師研判可能是感冒引起淋巴腫大，但要注意腫瘤有無長大，若長大代表異常，必須到大醫院檢查，她觀察3個多月腫瘤沒長大但感冒反覆沒痊癒。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，經過各項檢查，蕭姓病人的右下頷也就是唾液腺、舌根處有一顆約2.2公分腫瘤，經切片發現腫瘤為P16蛋白陽性，即人類乳突病毒（HPV）持續或重複感染，經正子攝影確認為口咽癌引發口咽癌，並轉移到淋巴結，從皮膚表面摸腫瘤約3.7公分大。

蕭姓病人接受手術切除淋巴結腫瘤，再進行化療及放射線治療；彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，她進行4次化療及35次放療，治療持續效果良好，2.2公分大腫瘤已萎縮，預期5年控制率在9成以上。

蕭姓病人以自身為例，提醒民眾千萬不要輕忽反覆感冒，因她不吸菸、不嚼食檳榔也不喝酒，不是頭頸部癌症高風險群，卻莫名感染人類乳突病毒（HPV）導致口咽癌，如果身體出現異常症狀一定要請醫師檢查。

許嘉方說，口咽癌有九成是男性，女性病例很少。張博竣表示，人類乳突病毒有200多型，有的類型病毒高危險型若持續或重複感染，可能發展成子宮頸癌、肛門癌、人類外生殖器癌及口咽癌等，低危險型可能引起病毒疣、菜花等，成年民眾可自費注射HPV疫苗預防感染，保護力長達10年。