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藥物全剝出放藥盒恐越吃越沒效！ 藥師示警：一次分裝1至3天即可

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師提醒，若有使用藥盒的需求，建議一次僅分裝1至3天的藥量避免藥物變質。示意圖／AI生成
藥師提醒，若有使用藥盒的需求，建議一次僅分裝1至3天的藥量避免藥物變質。示意圖／AI生成

不少民眾為了方便服藥，習慣一次將一週份藥物從鋁箔包裝中全部取出，再依日期分裝到藥盒中。不過，藥師陳詩育提醒，藥品一旦離開原廠鋁箔包裝，容易受到空氣、濕氣及光線影響，不僅可能降低藥效，也會增加污染風險。若有使用藥盒的需求，建議一次僅分裝1至3天的藥量即可。

藥物提前分裝 恐因受潮、光照影響藥效

陳詩育在臉書分享衛教資訊表示，原廠鋁箔包裝不只是外包裝，更是藥品的重要保護層，可隔絕空氣、水氣及光線。尤其台灣氣候潮濕，藥丸提前拆封後容易受潮軟化，而部分藥物對光線相當敏感，若長時間暴露在光照環境中，可能導致藥效分解，影響治療效果。

多種藥物混放藥盒 恐增加污染風險

除了受潮與光照外，陳詩育指出，將不同種類的藥物混放在同一格藥盒，也可能增加交叉污染風險。藥丸彼此碰撞、摩擦容易產生粉屑，若藥盒未定期清潔，還可能累積灰塵及細菌，進一步影響藥品品質。

藥盒怎麼用才正確？藥師建議一次分裝1至3天

對於容易忘記服藥的長者或慢性病患者，陳詩育表示，不必完全放棄使用藥盒，而是建議一次分裝1至3天的藥量，其餘藥品仍保留在原廠鋁箔包裝中，待服用前再拆封，較能維持藥品品質與藥效。

此外，若發現藥物出現軟化、黏膩、變色或異常氣味等情況，代表藥品可能已受潮或變質，不建議繼續服用，應向藥師諮詢是否需要更換藥品。

陳詩育提醒，按時服藥固然重要，但正確保存藥品同樣不可忽視，透過適當的收納方式，才能讓每顆藥物維持原有品質，發揮應有的治療效果。

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