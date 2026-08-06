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環部：下期氣候調適計畫 高溫、強降雨納重點

中央社／ 台北6日電

環境部表示，下一期調適行動計畫擬將高溫強降雨列為因應重點；並呼應環團所提以社區為本進行調適，呼籲地方應就各自面臨的風險與策略進行盤點規劃，再向中央申請經費補助。

環境部今年徵收新台幣49.7億元碳費，已納入「溫室氣體管理基金」，專供執行溫室氣體減量及氣候變遷調適之用。

國家氣候變遷調適行動計畫（112至115年）將屆期，環境部與各部會合作正在擬訂下一期計畫，擬從過去的溫室氣體減緩，走向減緩與環境調適並重。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀今天表示，目前規劃會特別將高溫、強降雨列為因應重點，也會再與各單位盤點跨領域策略。

綠色和平基金會今天表示，在氣候變遷下，北部面臨高溫熱島效應、中南部風水災傷亡和農漁業災情的損失最劇，呼籲「以社區為本」進行調適，然而，目前六都關於氣候治理的社區調適預算普遍未達1%。

蔡玲儀認同以社區為本落實調適，基本上提高調適經費是對的方向。她強調，溫管基金用於調適的部分，主要是扮演軟體與策略支援的角色，也就是負責初期風險盤點與策略研擬；後期要落實執行，仍要回歸到主管機關自行編列預算。

蔡玲儀解釋，如前期透過溫管基金擬訂防洪調適計畫，但防洪工程仍要回歸到水利單位自行編列預算執行。

此外，蔡玲儀進一步說明，依「氣候變遷因應法」規範，各地方應成立「氣候變遷因應推動會」，並指定由地方政府首長（市長、縣長）擔任召集人。要落實以社區為本的調適，需透過推動會討論，先將要面對的這些風險與策略進行盤點規劃，再由中央經費支持。

高溫 強降雨 氣候變遷

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