娛樂稅免徵了「票價卻不降」？業者已回覆：以提升服務來回饋

電影、演唱會及競技比賽等藝文與運動賽事的娛樂稅，今年5月22日起免徵。北市財政局上午在議會財建委員會工作報告，議員詹為元關心業者是否會降票價？財政局表示，目前溝通的結果，業者是用提升服務的方式來回饋給消費者，但仍會持續溝通。

總統已在2026年5月20日修正公布「娛樂稅法」部分條文，正式刪除電影、演唱會及競技比賽等藝文與運動賽事之課徵項目，自2026年5月22日起，民眾看電影、聽演唱會及觀賞球賽全面免徵娛樂稅，以降低主辦成本並促進相關產業發展。

北市稅捐處指出，最主要就是電影及職業性表演、非職業性表演跟各種競技，娛樂稅全部刪除，現在保留的有舞廳、舞場，還有高爾夫球場，及其他娛樂設施，現在財政部公告有9項。

以電影為例，沒刪除娛樂稅之前，台北市針對電影課徵的稅率是本國語1%、外國語2.5%。以1張400元的電影票，娛樂稅試算結果是9元。

針對取消娛樂稅，票價應該要下降？財政局。長胡曉嵐指出，北市府在法令通過後，馬上就發文給相關的娛樂稅代徵的業者，也提醒娛樂稅的免徵，是否有回饋到消費者身上，業者的反映是包括會精進產業的服務，也就是會用提升服務的方式來回饋給消費者，目前這是溝通的結果，但市府仍會持續溝通。

詹為元表示，他能理解電影院現在可能也不是很景氣，付出的成本很高，但免徵娛樂稅本身是客觀存在，多了獲利空間，且免徵稅的原因，就是希望鼓勵更多的消費者願意去包括電影院在內的娛樂產業消費，所以當然希望能反映在票價上。現在免徵娛樂稅後，票價卻沒改，雖然業者是反映在其他成本上，但這對消費者來說，無法直接感到受惠，他覺得這可以再多溝通。