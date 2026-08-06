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手術成功只是第一步 中醫調氣血助術後恢復 緩解疼痛疤痕

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇煒騏說，接受手術前，中醫可在術前、術後提供整體調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收，幫助手術復原速度加快。中醫針灸示意圖。圖／AI生成
北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇煒騏說，接受手術前，中醫可在術前、術後提供整體調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收，幫助手術復原速度加快。中醫針灸示意圖。圖／AI生成

現代醫療不僅追求手術成功，更重視術後恢復品質。許多患者關心的不只是傷口能否癒合，更希望減少疼痛、降低疤痕，並期待盡快恢復生活。北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇煒騏說，接受手術前，中醫可在術前、術後提供整體調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收，幫助手術復原速度加快。

蘇煒騏表示，人體傷口癒合與「氣血」密切相關。黃帝內經提到「諸陽之會，皆在於面」，顯示頭面部氣血旺盛，而身體任何部位受傷後，都可能因局部氣血運行不暢，導致疼痛、腫脹、修復速度變慢。從中醫觀點來看，經絡就像人體的運輸網絡，負責輸送氣、血及津液至各組織，若能維持經絡暢通，有助於提升修復能力。

臨床上，中醫可依據患者手術部位及症狀，運用針灸、穴位按摩等方式改善局部循環，協助減輕疼痛與腫脹，也能放鬆緊繃肌肉。近年也有不少醫療院所導入雷射針灸，不需傳統針刺即可刺激穴位，特別適合害怕打針的兒童或對疼痛較敏感的患者。研究指出，雷射針灸有助促進微血管新生、改善局部血流，可能縮短傷口癒合時間，並降低疤痕形成。

蘇煒騏說，如果是針對口腔等手術，術後會影響到進食，基於「脾胃為後天之本、氣血生化之源」的概念，中醫可藉由中藥、針灸和穴位按摩等方式，幫助患者脾胃運化和吸收，當後天之本顧好，氣、血、津液等精微物質和營養能夠充盈，將能使患者在術中或術後過程中，復原的更加完善。

蘇煒騏表示，外科手術仍是治療疾病的重要方式，而中醫則可在術前、術後提供體質調理、改善氣血循環、促進營養吸收，協助患者提升恢復品質。兩者並非互相取代，而是各自發揮專長，透過整合醫療模式，讓患者獲得更完整、更全面的照護。

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