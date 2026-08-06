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百年堂苦茶油苯駢芘超標　嘉縣查中國茶籽製330公斤、勒令停產

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
業者自主通報苦茶油檢驗異常，嘉義縣衛生局迅速啟動查核回收機制。圖／嘉義縣政府提供
業者自主通報苦茶油檢驗異常，嘉義縣衛生局迅速啟動查核回收機制。圖／嘉義縣政府提供

台北市日前查出「百年堂冷壓黃金苦茶油」苯駢芘超標，追查產品由嘉義縣鑫隆麻油廠供應。嘉義縣衛生局接獲業者自主通報後稽查，查出該批苦茶油使用中國進口茶籽，7月20日共生產330公斤，已命業者暫停作業及停止販售苦茶油，並全面清查產品流向、下架回收。

嘉義縣衛生局表示，5日下午接獲轄內鑫隆發實業股份有限公司、即鑫隆麻油廠主動通報，其製造的苦茶油經自主檢驗，苯駢芘含量超出食品中污染物質及毒素衛生標準，衛生局獲報後立即派員前往稽查。

經查，鑫隆麻油廠7月24日將苦茶油送交自主檢驗，8月5日接獲檢驗報告確認苯駢芘超標後，隨即向衛生局完成自主通報，並通知下游廠商進行產品下架及回收。

衛生局進一步追查，這批苦茶油於7月20日製造，有效日期至2028年7月20日，共生產330公斤，使用的原料為中國進口茶籽，製程是將茶籽以90至100℃焙炒後榨油，再依客戶需求分裝、貼標及販售。

針對苦茶油檢驗異常，衛生局已要求業者全面清查產品流向並回收相關產品，同時命業者即日起暫停作業及停止販售苦茶油產品，全面檢討製程，並依降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量相關作業指引提出改善報告及資料，經確認改善後才能恢復作業及販售。

衛生局表示，目前也已針對嘉義縣轄內油品業者展開全面稽查，要求業者落實自主管理；若發現產品有危害食品安全疑慮，應立即停止製造、加工及販售，辦理回收並主動通報主管機關，違反相關規定可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

業者自主通報苦茶油檢驗異常，嘉義縣衛生局迅速啟動查核回收機制。圖／嘉義縣政府提供
業者自主通報苦茶油檢驗異常，嘉義縣衛生局迅速啟動查核回收機制。圖／嘉義縣政府提供

駢芘超標 超標 苦茶油

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