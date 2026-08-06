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平交道缺失 台鐵：推更新工程裝監視器、緊急按鈕

中央社／ 台北6日電

審計部報告指過去3年違規闖平交道遭舉發共1143件，台鐵自行舉發不到1成，部分未設監視設備、34處未設緊急按鈕。台鐵說，規劃辦理更新工程，裝監視器、緊急按鈕等相關設備。

根據審計部近期公布的總決算審核報告指出，台鐵鑑於部分平交道存有肇事率高等潛在危險因子，已在鐵路行車安全改善計畫項下辦理平交道障礙物自動偵測系統採購、平交道緊急按鈕改善工程、平交道錄影儲存設備雙重化工程等，以提升行車安全及減少異物入侵事件發生。

根據報告內容，鑑於部分平交道相關防護設備已逾生命週期，在台鐵電務智慧化提升計畫項下，辦理遮斷機、平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統等平交道防護設備更新。

審計部報告指出，經查其辦理情形，近3年度（112至114年度）汽車駕駛違反道路交通管理處罰條例闖越平交道遭舉發案件共1143件，因該公司及市縣政府尚未於平交道設置科技執法設備，導致這類案件由台鐵公司自行舉發者僅85件（7.44%），比率未及1成。

報告中也提到，全台鐵路平交道共43處未設置錄影監視設備，或部分設有錄影監視設備平交道，因車牌影像模糊或未拍攝到車牌而無法求償，監控設備妥適性仍待檢討改善，不利嚇阻闖越平交道等違規行為。

此外，全台有34處鐵路平交道未設置緊急按鈕，若發生障礙物侵入軌道，而障礙物自動偵測系統未能正常作動時，將無法及時通報司機員注意，增加行車事故發生並致人員傷亡風險等情形。

針對審計部報告內容，交通部表示，將督促台鐵公司洽警察機關評估科技執法取締平交道違規可行性。

台鐵表示，已於台鐵電務智慧化提升計畫中，規劃辦理「平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統更新工程」，以裝設監視器及改善錄影設備，另將就未設有緊急按鈕平交道評估辦理裝設，以強化平交道安全防護及告警功能。

台鐵 監視器 工程

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