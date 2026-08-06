颱風攪局沖繩變香港 歌詩達郵輪故障 旅客基隆港1日遊

白海豚颱風攪局父親節，不少沖繩班機因而取消，郵輪行程也改期。歌詩達郵輪原定到日本沖繩航程，也臨時更改為香港。部分旅客接受變更，按計畫於昨天下午登船，卻沒想到船班遲遲不開，變成基隆港一日遊。航港局介入釐清，發現是郵輪故障，已於今天上午檢修完畢後，經複檢通過順利發出。

白海豚颱風直撲琉球群島，歌詩達郵輪3日緊急通知旅客，由於海象預報不佳，必須調整2天後前往沖繩的郵輪行程。原訂8月5日下午2時從基隆出發到那霸、跳島石垣島的行程，將改為香港4天3夜遊。

歌詩達郵輪強調，將提供100美元的郵輪消費抵用金，若旅客選擇不登船、取消行程，將全額退款。

部分旅客接受更動，且於昨天下午1時前登船，卻沒想到郵輪遲遲未發出。從白天等到傍晚、再到深夜，原本晚間7點就能香港，卻變成基隆港一日遊。直到今天上午10時30分才終於啟程，換言之，旅客幾乎在基隆港待了快一天。

航港局表示，這艘義大利籍歌詩達郵輪因未按照原定計劃離港，港口國管制（PSC）人員於昨天晚間9時曾登輪檢查，發現義大利海巡人員正隨船進行例行船旗國管制檢查（FSC）。

航港局指出，據船長陳述，義大利海巡人員發現郵輪於8月5日自那霸港返航抵基隆後，出現「後半部艙底水系統」（Bilge System）機械異常，因而判定為「缺失」，要求船方於修復完成前不得航行。

航港局說，郵輪經船方檢修後，於今天上午9時排除故障，並經義大利海巡人員開具缺失改善證明。航港局也於上午9時30分派員登輪複檢，確認機械異常已排除，並同意開航。

航港局強調，將持續關注本案，並會同觀光署要求船公司及旅行社依郵輪艙房販售協議妥善處理，後續亦將持續督導郵輪公司妥處，以避免未來發生類似情事。