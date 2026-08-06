白海豚颱風亂父親節 明天起留意是否發布海警 周末最接近

關注白海豚颱風動向，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白海豚颱風今天至明天持續偏西行通過日本那霸進入東海，周六至周日進入東海後，將朝西至西北方移動，相對最接近台灣北部海域的時段。下周一至下周二將轉朝西北方，登陸中國浙江沿岸後，漸減弱消散。

林孝儒表示，依目前預報研判，颱風暴風圈將有機會接近台灣北部海域，明天起密切留意中央氣象署是否發布海上颱風警報。

周六就是父親節，明天起至周末，台灣將逐漸受到白海豚外圍環流影響，林孝儒說，中北部轉為陰天有陣雨的天氣，山區降雨較為明顯，有局部大雨甚至豪雨發生機會。南部降雨相對較少，但山區仍須留意局部較大雨勢。東部因位於背風側，降雨相對有限，但受沉降增溫作用影響，則有36度或以上高溫發生機會。

此外，林孝儒表示，台灣各地沿海及鄰近海域風浪將逐漸增強，北部及東北部沿海尤其容易出現較強陣風及長浪。由於颱風路徑仍具有不確定性，實際風雨影響程度仍可能隨後續路徑調整而改變，持續留意最新颱風、氣象及海象資訊，以利周末行程規畫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。