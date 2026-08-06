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食用同事採摘野菇中毒 他靠葉克膜救回一命但要長期洗腎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
郭維元醫師提醒，如果不慎誤食毒菇，務必保留樣本並立即就醫。圖／大千綜合醫院提供
郭維元醫師提醒，如果不慎誤食毒菇，務必保留樣本並立即就醫。圖／大千綜合醫院提供

一名外籍移工日前食用同事在野外採摘的野生菇類，隔天上班隨即出現惡心、嘔吐及全身無力等症狀，緊急被送往大千綜合醫院急診，移工病情迅速惡化，毒素侵襲全身器官，導致橫紋肌溶解、急性肝腎衰竭及心肌受損，甚至解出茶色尿液，一度命懸一線，後來雖保住性命，但腎功能已出現不可逆的傷害，未來必須面對長期洗腎的漫長復健過程。

大千綜合醫院指出，台灣氣候濕熱，山林野外蕈菇種類繁多，但切勿隨意採摘食用，因單憑肉眼或網路流傳的「經驗法則」根本無法判斷毒性，微量毒素就可能造成全身器官受損，甚至危及生命。

大千醫院加護病房醫師郭維元表示，這名移工患者入住加護病房後，心、肺、腎功能急遽惡化。醫療團隊為了與死神搶人，緊急為移工置放葉克膜（ECMO）、呼吸器，並實施低速緩效每日透析過濾（SLEDD）進行搶救。經加護病房醫療團隊全力救治，患者雖幸運脫離葉克膜與呼吸器，保住一命，但因腎臟功能已被毒素造成不可逆的嚴重破壞，未來仍須面對長期洗腎的漫長復健過程。

針對預防誤食毒菇，郭維元提出「防毒三大重點」：

1.不採不食，安全第一：切勿憑經驗採摘或食用野外未知的菇類與植物，市售經檢驗合格的菇類才是最安全的選擇。

2.破除迷思，切勿輕信：網路流傳「顏色鮮豔才有毒」、「煮熟就能去毒」或「蟲咬過就無毒」等說法皆無科學根據，切勿拿生命當賭注。

3.保留樣本，即刻就醫：如果不慎誤食並出現惡心、嘔吐、腹痛或頭暈等症狀，請立即就醫；同時務必保留食物殘渣或拍照記錄，以利醫師迅速判斷毒物類型並給予對症治療。

郭維元提醒，許多毒菇的外觀與可食用菇類極為相似，單憑肉眼或網路流傳的經驗法則根本無法判斷毒性，微量毒素就可能造成全身器官受損，嚴重時甚至危及生命。

郭維元醫師分享防毒三大重點，避免誤食毒菇造成健康威脅。圖／大千綜合醫院提供
郭維元醫師分享防毒三大重點，避免誤食毒菇造成健康威脅。圖／大千綜合醫院提供

洗腎 葉克膜 中毒

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