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長輩看AI短劇停不下來？精神科醫師揭5原因掀共鳴：不需禁止

聯合新聞網／ 綜合報導
家裡長輩沉迷AI短劇？醫師認為重點是怎麼看，只要未影響睡眠、人際、日常生活，也是一種健康的休閒娛樂。示意圖／ingimage
家裡長輩沉迷AI短劇？醫師認為重點是怎麼看，只要未影響睡眠、人際、日常生活，也是一種健康的休閒娛樂。示意圖／ingimage

隨著AI生成短劇在社群平台迅速竄紅，不僅年輕族群熱衷追劇，越來越多長輩也成為忠實觀眾，不少人一看就是好幾個小時，引發家人擔憂「沉迷」後遺症。對此，精神科醫師楊聰才在臉書發文表示，AI短劇本身並非洪水猛獸，而是人工智慧發展下的新型娛樂形式，真正需要關注的不是「有沒有看」，而是「怎麼看」，以及是否已經影響睡眠、生活、人際互動與身心健康。

楊聰才透過圖文解析指出，AI短劇之所以容易讓人欲罷不能，在於它將最容易引發情緒共鳴的元素，濃縮在短短1至2分鐘內。包括劇情中的角色鮮明、衝突立即出現、情緒起伏劇烈，加上結局快速揭曉及每集都會刻意留下懸念，在在都成為觀眾不知不覺一集接著一集觀看的因素。

他也指出，即使觀眾明知道劇情或人物可能是AI生成，仍然容易投入其中，這與心理學中的「願意相信」（Willing Suspension of Disbelief）有關。人的大腦同時存在理性與情緒兩套系統，理性知道內容是AI創作，但情緒仍可能因劇情產生感動、憤怒、悲傷或歡笑。尤其當劇情涉及失智照顧、親子衝突、健康疾病、財產糾紛、隔代教養或喪偶等人生議題時，更容易讓老一輩的觀眾產生共鳴。

楊聰才表示，不只是長輩，任何年齡層都有可能對AI短劇產生依賴。他分析，AI短劇具備立即滿足的特性，不需等待，短短1分鐘便能獲得高度刺激；再加上演算法會持續推薦符合觀看喜好的內容，以及每集結尾設計懸念帶來的「變動式獎賞」，都容易讓人持續觀看。此外，當人在壓力、孤單或疲憊時，AI短劇也可能成為暫時紓壓與逃避現實的出口。

至於為何部分長輩特別容易沉浸其中，楊聰才指出，退休後可自由支配時間增加，觀看影音的時間自然變多；部分長者因社交機會減少，短劇反而成為陪伴來源；而許多劇情又與人生經驗相近，更容易引起情感共鳴。

不過醫師強調，並非所有長輩都會沉迷，關鍵仍在於是否已影響正常生活。建議與其一味責備或禁止，不如以陪伴與引導取代衝突。家人可以陪著一起觀看、討論劇情、分享彼此看法，例如詢問「如果是你，會怎麼做？」、「你最喜歡哪個角色？」或「哪一段最讓你感動？」，透過交流增進互動，而不是讓長輩獨自沉浸在虛擬的劇情內容中。

此外，醫師也建議建立健康的觀看界線，例如每天固定觀看時間、不影響吃飯與睡眠、不因追劇減少社交活動，也避免熬夜看劇。同時可安排散步、旅遊、運動、唱歌、園藝、閱讀、志工服務等活動，增加生活中的其他快樂來源，降低對AI短劇的依賴。

楊聰才強調，AI短劇若只是帶來放鬆、歡笑與情緒抒發，且未影響睡眠、人際互動、身體健康與日常生活，就是一種健康的休閒娛樂；但若開始出現長時間沉迷、作息失調、忽略家人、減少社交，甚至只依賴AI內容獲得情緒滿足，就應適時調整使用習慣。

長輩 追劇 AI 精神科醫師 短影音類

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