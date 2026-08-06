六旬男狂吃這「養生食物」 雙腳水腫、呼吸困難 腎功能惡化差點洗腎

泡菜、味噌、豆腐乳被視為「養腸聖品」，不少民眾認為多吃發酵食品有助補充益生菌、提升免疫力。不過，腎臟科醫師洪永祥提醒，發酵食品並非人人都適合，尤其慢性腎臟病患者若誤把泡菜、醃菜、豆腐乳當成健康食品大量食用，反而可能因高鈉、高鉀、高磷，讓腎臟雪上加霜，嚴重甚至引發急性腎衰竭，面臨緊急洗腎危機。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，65歲陳先生患有高血壓及第三期慢性腎臟病，日前看到網路文章宣稱「發酵食品富含益生菌，可改善腸道健康、提升免疫力」，開始餐餐搭配醃蘿蔔、台式泡菜，晚餐還會配豆腐乳、自製發酵鹹菜，短短二周就出現雙腳嚴重水腫、呼吸困難，甚至無法平躺。

送醫檢查發現，陳先生血壓飆升至190/110 mmHg，血鉀高達6.2 mmol/L，肺部已出現嚴重積水，腎功能更急遽惡化，進入急性腎衰竭狀態，差點需要立即接受洗腎治療。洪永祥指出，發酵食品並不是「傷腎元凶」，真正的問題在於腎友吃錯種類、吃錯量。

近年研究顯示，特定益生菌確實可能透過「腸腎軸（gut-kidney axis）」改善腸道菌相，降低部分尿毒素，對慢性腎臟病患者具有潛在幫助，但目前證據仍以特定益生菌補充為主，並非代表所有發酵食品都具有相同效果。而多數傳統發酵食品最大的問題是鈉含量偏高，高鈉飲食容易造成體內水分滯留，使血壓升高、加重水腫，也會增加腎臟負擔，加速腎功能惡化。

洪永祥表示，發酵食品除了高鈉，還可能隱藏高鉀及高磷風險。像泡菜、醃漬蔬菜在發酵濃縮後，鉀離子含量可能偏高，腎功能不佳者排鉀能力下降，容易造成高血鉀，嚴重時可能引發心律不整。豆腐乳、味噌、豆瓣醬等豆類發酵食品含有高磷，若長期攝取過量，可能導致高血磷，增加血管鈣化、骨骼病變及皮膚搔癢等風險。

腎友是否完全不能吃發酵食品？洪永祥說，重點在於正確選擇與控制份量。應把泡菜、酸菜、豆腐乳等視為調味品，而不是一道蔬菜或主菜。若想吃泡菜或酸菜，可先用清水稍微沖洗或浸泡，有助去除部分鹽分及可溶於水的鉀離子。

不少人認為補充優格最健康，洪永祥提醒，一般健康民眾適量食用無糖優格沒有問題，但中後期慢性腎臟病患者仍須留意乳製品的磷、鉀含量，是否適合食用應依個人腎功能，由醫師或營養師評估，不宜自行大量補充。